أطلقت شركة «بترو رابغ» يوم الثلاثاء الماضي مبادرة زراعة 10 آلاف شتلة من أشجار الشورى (القرم) أو ما يعرف بالمانجروف، إذ استهدفت المرحلة الأولى زراعة 1000 شتلة على مساحة تزيد عن 70 ألف متر مربع، على امتداد ساحل خور الخرار بمحافظة رابغ، ويشارك في زراعة الشتلات منسوبو شركة بترو رابغ وعوائلهم، وذلك تماشياً مع مبادرة «السعودية الخضراء» والأهداف العالمية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة التي منها (العمل من أجل المناخ، الحياة تحت الماء، الحياة على الأرض).

وأوضح المهندس عثمان بن علي الغامدي، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ، إن مبادرة زراعة أشجار المانجروف تأتي تأكيداً على التزام الشركة بالحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من التلوث، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتحسين التنوع النباتي، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين المناخ، وخفض درجة الحرارة، وتحفيز موظفي الشركة وعوائلهم لرفع الوعي البيئي، مشدداً على أن شركة بترورابغ تعمل بجد في هذا الاتجاه الإستراتيجي بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة واعتماداً على العديد من الدراسات والأبحاث العلمية.

وأشار الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين إلى أنه في إطار اهتمام شركة بترورابغ بالحفاظ على البيئة، فقد أبرمت الشركة في مارس الماضي اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي مدتها 20 عاماً مع شركة جلف كرايو لاستخلاص 100,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً من مصنع أحادي جلايكول الإيثيلين (MEG) الواقع في مجمع بترورابغ الصناعي، للعمل على استبدال محطات حرق الوقود الأحفوري والمساهمة في اقتصاد صديق للبيئة، مضيفاً أن هذا المشروع يتوافق مع مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون في المملكة، ويتماشى مع برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة، ومع مبادرة «السعودية الخضراء»، وكذلك مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.

من جانبه، أشار ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس ﻟﻟﺷؤون اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة بشركة بترورابغ المهندس ﻣﺣﻣد ﻓﺎرﺳﻲ، إلى أن مبادرة زراعة أشجار المانجروف ذات أهمية ثقافية وحيوية، وتسعى إلى الإسهام في تحقيق عدد من الأهداف أهمها توعية وتثقيف المجتمع للمحافظة على النباتات وإيجاد بيئة طبيعية وصحية، مؤكداً أن المملكة تمضي نحو تحقيق طفرة نوعية وغير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط في مجال حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، وأن هذه المبادرات الرائدة والطموحة سينعكس أثرها في الحد من التصحر، وتعزيز التنوع الحيوي، مما يدفع باتجاه مستقبل أنظف وأكثر استدامة، يرتقي بجودة حياة الإنسان، ويعزز رفاهيته.

وأضاف محمد فارسي أن مبادرة زراعة أشجار المانجروف تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها شركة بترورابغ لتنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية للمملكة، التي تعد أشجار المانجروف إحدى أهم ثرواتها الطبيعية، والتي نحرص على تكثيفها وإكثارها عبر مشاريع الاستزراع تحقيقاً لأهداف مبادرة «السعودية الخضراء»، موضحاً أن أشجار المانجروف تتمتع بالعديد من المزايا مثل: حماية السواحل من ارتفاع منسوب المياه، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تخزين كميات كبيرة من الكربون في التربة، وتوفير موطن للعديد من الكائنات البحرية والبرية، كما تشتهر أشجار المانجروف بتخزينها الكربون على المدى الطويل، ومكافحة التغير المناخي باتجاه مستقبل أكثر خضرة يساعد في تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة.