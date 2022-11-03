كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن 53 شركة مدرجة محلياً سجلت خلال تداولاتها أمس (الأربعاء)، أدنى مستوى سعري لها في عام كامل، منها 43 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» و10 شركات في سوق الأسهم الموازية «نمو».ولامس «تاسي» خلال تداولاته أمس (الخميس)، مستوى 11.333 نقطة، وفقد المؤشر عن قمته التي سجلها في 7 جلسات 766 نقطة بما نسبته 6.33%، بعد أن لامس في 7 جلسات مستوى 12.091 نقطة.إلا أن المؤشر للسوق الرئيسية محا معظم خسائره في نهاية التداولات، وأغلق عند مستوى 11.530 نقطة، مقلصاً خسائره إلى 0.15 نقطة، أما مؤشر السوق الموازية فأغلق عند مستوى 19.336 متراجعاً 234 نقطة بنسبة تراجع 1.19%.والأسهم التي سجلت أدنى مستوى سنوي لها خلال جلستها أمس (الأربعاء)، هي: «بترو رابغ، تكوين، كيمانول، سابك، التصنيع، اللجين، الزامل، المجموعة السعودية، ينساب، سبكيم، المتقدمة، كيان، أم القرى، مسك، الخدمات الأرضية، صدق، لازوردي، هرفي، إكسترا، حلواني إخوان، سهل، سناد، النايفات، المملكة، جزيرة تكافل، ملاذ للتأمين، ميدغلف، سايكو، اتحاد الخليج الأهلية، المتحدة للتأمين، الإعادة، الخليجية العامة، العالمية، أمانة للتأمين، عناية، الإنماء طوكيو، ميفك ريت، مكة للإنشاء، التعمير، إعمار، والمراكز». وكانت كل من شركات «النايفات، وميدغلف، وعناية» سجلت قاعها التاريخي أمس (الأربعاء).وتراجعت 10 شركات في مؤشر سوق الأسهم الموازية «نمو» لأدنى سعر في عام كامل خلال تداولاتها أمس (الأربعاء)، ممثلة في شركات «موبي، أقاسيم، ابيكو، برغرايزر، جاهز، فش فاش، البابطين الغذائية، ألف ميم ياء، نبع الصحة، آيكتك».وسجلت العديد من الشركات في السوق الموازية أدنى قاع تاريخي لها، ممثلة في شركات «أبيكو، وبرغرايزر، وجاهز، والبابطين الغذائية، وألف ميم ياء، ونبع الصحة، ونت وركرس، وآيكتك».