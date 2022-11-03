تراجع إنتاج «أوبك» من النفط للمرة الأولى منذ شهر يونيو حتى شهر أكتوبر، بعدما تعهدت مجموعة «أوبك بلس» بخفض طفيف للإنتاج، وذلك وفقاً لمسح أجري حديثاً لوكالة عالمية.ووفقاً للمسح، تراجع إنتاج «أوبك» 20 ألف برميل يومياً عن شهر سبتمبر وهو المستوى الأعلى منذ أبريل 2020 إلى 29.71 مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر.وعاودت «أوبك بلس» خفض إنتاجها من النفط مع ضعف الأسعار ومخاوف تتعلق بالركود، وقررت في أكتوبر خفض مستوى الإنتاج المستهدف 100 ألف برميل يومياً.