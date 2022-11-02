أبرمت شركة ذاخر للتطوير، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع «ذاخر مكة»، اتفاقية تعاون مع البنك السعودي البريطاني (ساب).

وتُتيح الاتفاقية لعملاء شركة ذاخر للتطوير مجموعة من الحلول التمويلية المختلفة ومن ضمنها تمويل البيع على الخارطة، في إطار جهود الشركة المستمرة لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

ووقّع الاتفاقية كل من المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر، والأستاذ محمد الموسى، مدير عام الفروع والمبيعات للبنك السعودي البريطاني (ساب).

وكان مشروع ذاخر حصل أخيراً على رخصة البيع على الخارطة من قبل لجنة البيع على الخارطة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية.

وقال المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي: «فخورون بهذا التعاون مع (ساب)، الذي يؤكد الثقة والدعم بالأعمال التطويرية التي تقوم بها ذاخر. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات التي تعقدها ذاخر مع الجهات التمويلية وغيرها بهدف توفير أفضل الخيارات والمنتجات لعملائها، لتحقيق أفضل النتائج تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

ومن جهته، قال الأستاذ محمد الموسى: «يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ذاخر، المطور الرئيسي لواحد من أهم المشاريع في مكة المكرمة. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود (ساب) المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تناسب كافة العملاء، ودعم وتطوير القطاع العقاري لتحقيق مستهدفات رؤية 2030».

يذكر أنه تم إنجاز معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024.

ويدعم مشروع «ذاخر مكة» رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر و6 ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.

ويحرص البنك السعودي البريطاني (ساب) على الإسهام في المبادرات والمشاريع التنموية المعنية بتطوير القطاع العقاري والسكني وفق رؤية المملكة 2030، مع التركيز على صياغة منتجاته المصرفية وفق أعلى المعايير. ويقدم ساب جميع حلول التمويل العقارية بما في ذلك شراء وحدات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، شراء الوحدات الجاهزة والأراضي، والبناء الذاتي، والتمويل مقابل رهن العقار، إضافة إلى منتج مسكن وسيولة، وكذلك كافة برامج صندوق التنمية العقاري، وبرامج وزارة الإسكان.