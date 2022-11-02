قفزت أرباح شركة أرامكو (أكبر شركة نفط وطنية بالعالم) إلى 471.388 مليار ريال، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022، بزيادة نسبتها 69.4%، بعد أن سجلت في الفترة المماثلة من العام الماضي 2021 أرباحاً قيمتها 278.56 مليار ريال.وأفصحت الشركة، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مع زيادة الكميات المباعة، إضافة إلى ارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.أما في ما يختص بتراجع الأرباح في الربع الثالث فقط مقارنة بالربع الثاني، وذلك لتراجع أسعار النفط الخام وهوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، رغم زيادة الكميات المباعة، إضافة إلى انخفاض ريع الإنتاج بسبب تراجع أسعار النفط الخام.وبينت الشركة، أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1.389 تريليون ريال، مقابل 1.068 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويستعد مساهمو أرامكو في 8 نوفمبر الجاري للحصول على أرباح قيمتها 70.3 مليار ريال، بواقع توزيع 0.3198 ريال لكل سهم من أسهم الشركة البالغة 220 مليار سهم.وتبلغ قيمة توزيعات الأرباح حتى الآن للسهم الواحد لمكتتبي الشركة نحو 4.3 ريال، إذ بلغت التوزيعات للسهم الواحد في الربع الأول بقيمة 0.0738 ريال، وبلغت قيمة التوزيعات نحو 0.3518 ريال للسهم في ثاني التوزيعات، ثم حصل مكتتبو الشركة على أسهم مجانية تعادل 10% من أسهمهم بواقع 100 سهم كحد أعلى، لتصبح ملكية من يمتلك 1000 سهم نحو 1100 سهم، وتواصلت التوزيعات بقيمة 0.3518 لمدة 7 أرباع، وفي شهر مايو الماضي تم منح أسهم مجانية للجميع بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم بعد رفع رأسمال الشركة، لترتفع ملكية من يمتلك 1100 سهم إلى 1210 أسهم، وتم توزيع أرباح بقيمة 0.3198 ريال لمدة ربعين، وسيتم توزيع استحقاق الأرباح في الـ8 من نوفمبر الجاري.