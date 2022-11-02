حصلت شركة الجبر التجارية رسمياً على وكالة العلامة البارزة في صناعة سيارات النقل الخفيف JMC في السوق السعودية، حيث تم الإعلان رسمياً عن هذه الاتفاقية خلال الحفل الكبير الذي احتضنته مدينة الدمام منتصف الأسبوع الحالي، والذي شهد حضور كبار المسؤولين في شركة الجبر التجارية وشركة جبينق لينق موتورز الصينية المالكة للعلامة JMC وعدد من الشخصيات البارزة في المنطقة الشرقية، وبوجود الإعلاميين والمهتمين بقطاع السيارات في السوق السعودية. ورحّب رئيس مجلس إدارة شركة الجبر القابضة عبداللطيف الجبر بحضور الحفل، وأكد أن شركة الجبر منذ تأسيسها في منتصف القرن الماضي وهي حريصة على تقديم الأفضل دائماً لعملائها، منوهاً بدورها الاقتصادي وحرصها على تدريب وإعداد الكوادر الوطنية التي تعتمد عليها الشركة اليوم في تنفيذ أعمالها وخططها التوسعية المدروسة بناءً على الاحتياجات الفعلية لأبناء الوطن والاستفادة من الفرص الضخمة التي هيأتها رؤية المملكة 2030.وأكد العضو المنتدب للشركة عبدالسلام الجبر، أن توقيت الحصول على وكالة سيارات JMC تزامن مع تطوّر المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة، الأمر الذي نتج عنه تنامي الطلب على السيارات التجارية وقامت الشركة بالبحث عن أفضل الشركات، ومقارنة ودراسة أفضل الإمكانيات والتقنيات والتكاليف، وبفضل الله تم التعاقد مع شركة JMC جبينق لينق للسيارات، وهي من أعرق وأفضل شركات السيارات التجارية الصينية في العالم.وحول هذه الشراكة الجديدة بين شركة الجبر التجارية وشركة جبينق لينق موتورز، تحدث رئيس الشركة الصينية السيد سين شواي شوان قائلاً: «سعداء بأن نرتبط بشركة الجبر التجارية صاحبة الخبرة العريضة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، وهي التجربة التي دعمت قرارنا في اختيارها لتكون وكيلاً جديداً لسيارات JMC في السوق السعودية لنحقق أهدافنا سوياً في إرضاء العملاء بالمركبات المميزة التي نصنعها في مصانعنا وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات والشراكة مع شركات رائدة في هذا المجال مثل شركة فورد العالمية والخدمة المميزة من جانب وكيل متمرس مثل شركة الجبر التجارية».