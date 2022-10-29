حقق صندوق الاستثمارات العامة، أرباحاً قدرها 85.7 مليار ريال خلال عام 2021، -بنسبة ارتفاع 13% مقارنة بعام 2020- مقابل أرباح بلغت 76.1 مليار ريال لعام 2020، وذلك من خلال العمليات المستمرة.وقفزت إيرادات صندوق الاستثمارات العامة خلال عام واحد بنسبة 27% لتصل إلى 228.2 مليار ريال، وارتفعت قيمة الأرباح التشغيلية إلى 85.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة أرباحها من الشركات الزميلة 8.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 75%، وكانت الإيرادات التشغيلية الأخرى ارتفعت بنسبة 204% لتصل إلى 7.6 مليار ريال، أما تكاليف إيرادات التمويل ارتفعت 87% لتصل إلى 4.5 مليار ريال.وزادت الموجودات الثابتة بنسبة 43% لتصل إلى 292.8 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات الزميلة للصندوق 118.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 2%، وارتفعت استثمارات الصندوق في الأوراق المالية المصنفة كموجودات بنسبة 29% لتصل إلى 535.3 مليار ريال، وبلغت إجمالي موجدات الصندوق نحو 2.54 تريليون ريال بزيادة نسبتها 23%.ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة أسهماً في 22 شركة مدرجة محلياً، وبلغت قيمة ملكية الصندوق في الشركات المدرجة نحو 896.17 مليار ريال، وذلك ممثلة في شركات «الاتصالات، معادن، الأهلي، الكهرباء، أكوا باور، بنك الرياض، تداول، علم، مصرف الإنماء، المملكة، أسمنت الجنوبية، إعمار، البحري، العقارية، أسمنت القصيم، أسمنت ينبع، الغاز، أسمنت الشرقية، دور، سابتكو، الخزف»، بالإضافة إلى تملكه 4% في شركة أرامكو.وتبلغ ملكية الصندوق نحو 21.03 مليار سهم موزعة في الشركات المدرجة، ويفصله عن تحقيق المليار ريال كقيمة سوقية في الشركات المدرجة نحو 103.83 مليار ريال فقط. وأطلق صندوق الاستثمارات برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع ساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بنهاية عام 2025، ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية.أبرز أرباح الصندوق:43 % ارتفاع الموجودات الثابتة29 % زيادة الأوراق المالية58.7 مليار ريال الأرباح التشغيليةيمتلك أسهماً في 22 شركة