كشف البنك المركزي السعودي (ساما)، أن إنفاق المستهلكين تركز على كل من قطاعي «المطاعم والمقاهي» و«الأطعمة والمشروبات» ﺑـ1.54 مليار ريال لكل منهما، وذلك خلال الفترة التي شملت الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2022.وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعي، الصادر عن «ساما»، فقد بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 10.27 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2022، كما بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 151.3 مليون عملية.ووفقاً للتقرير، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.22 مليار ريال، ما يمثل 32% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.56 مليار ريال، وذلك في ما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر الجاري.وأظهر التقرير، أن أغلبية القطاعات شهدت انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع «التعليم» المنخفض بنحو 33%، تلاه قطاع «الأجهزة الإلكترونية والكهربائية» بـ10%.وكان تقرير عمليات نقاط البيع، الصادر عن «ساما»، أشار إلى أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة وصل إلى نحو 10.82 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر الجاري. وأوضح أن عدد العمليات المنفذة بلغت 154.4 مليون عملية.ووفقاً للتقرير، شهدت جميع القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع «الأثاث» المنخفض بنحو 28%، تلاه كل من قطاع «الأجهزة الإلكترونية والكهربائية»، و«التعليم»، و«المجوهرات» بـ26%.يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.