قامت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» «آركابيتا» بتأسيس «شركة آركابيتا المالية» في الرياض، وهي شركة تابعة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في السعودية، وذلك في إطار التوسعة الإستراتيجية لعملياتها في المملكة. وسيتيح افتتاح «شركة آركابيتا المالية» القدرة على المشاركة في الاستثمارات الواعدة في قطاعي الأسهم الخاصة والعقار في السوق السعودية، والاستفادة من فرص النمو التي يحققها برنامج تطوير الصناعة المحلية ومبادرات توطين الخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف ضخ 3.3 تريليون دولار أمريكي في استثمارات تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة حتى العام 2030.وتشكل السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، كما أن موقعها الإستراتيجي يسهل لها الوصول لأسواق التصدير الكبرى في العالم، بالإضافة إلى تنافسية اقتصادها، وسعيها لتحقيق تحول اجتماعي واقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، التي تساهم في تحقيق معدلات نمو مجزية في عدد من القطاعات الواعدة، منها الصناعة، والإمداد اللوجستي، والتقنية المالية، والخدمات التجارية، والرعاية الصحية، وتهيئة الكثير من الفرص غير المسبوقة للمستثمرين، وتمكين الشركات العاملة في مختلف الأنشطة من النمو والازدهار.ووصف رئيس مجلس إدارة مجموعة «آركابيتا» عبدالعزيز الجميح، هذه الخطوة قائلاً: «يمثل افتتاح مقر لمجموعة آركابيتا في المملكة مرحلة مهمة ويتيح لنا تقديم خدمات مميزة للسوق السعودية النامية، ويأتي هذا الافتتاح مواكباً لخطتنا في توسعة أعمالنا في المنطقة، وسوف تهيئ لنا مكاتبنا الجديدة القدرة على العمل عن قرب مع شركائنا الإستراتيجيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في المملكة».وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا» عاطف عبدالملك: «يأتي افتتاح مكاتبنا في المملكة كخطوة طبيعية تبرز مدى الالتزام المتواصل بمحفظة آركابيتا الاستثمارية وبشراكتنا الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية التي أصبحت أكبر قوة اقتصادية في المنطقة وتتمتع بمجالات واسعة للنمو، وسوف يساعد تواجدنا المباشر في السوق السعودية على الاستفادة من الفرص الزاخرة وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا وشركائنا في الاستثمار، بينما نواصل توسعة عملياتنا حول العالم».وأضاف «نتوقع أن تشهد العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي نمواً قوياً نتيجة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتغيرات السكانية، وآركابيتا بسنوات خبرتها الطويلة والواسعة في العقار قادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعين الصناعي واللوجستي، وقد بدأنا فعلياً بالعمل من مقرنا الجديد في تقييم عدد من الصفقات الاستثمارية الكبيرة، ونتطلع إلى اقتناص العديد من هذه الفرص في السنوات القادمة».