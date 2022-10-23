قامت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» «آركابيتا» بتأسيس «شركة آركابيتا المالية» وهي شركة تابعة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومقرها في الرياض، وذلك في إطار التوسعة الاستراتيجية لعملياتها في المملكة.

وسوف يتيح افتتاح «شركة آركابيتا المالية» القدرة على المشاركة في الاستثمارات الواعدة في قطاعي الأسهم الخاصة والعقار في السوق السعودية، والاستفادة من فرص النمو التي يحققها برنامج تطوير الصناعة المحلية ومبادرات توطين الخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف ضخ 3.3 ترليون دولار أمريكي في استثمارات تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة حتى العام 2030.

وتشكل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، كما أن موقعها الاستراتيجي يسهل لها الوصول لأسواق التصدير الكبرى في العالم، بالإضافة إلى تنافسية اقتصادها، وسعيها لتحقيق تحوّل اجتماعي واقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030 التي تساهم في تحقيق معدلات نمو مجزية في عدد من القطاعات الواعدة، منها الصناعة، والإمداد اللوجستي، والتقنية المالية، والخدمات التجارية، والرعاية الصحية، وتهيئة الكثير من الفرص غير المسبوقة للمستثمرين، وتمكين الشركات العاملة في مختلف الأنشطة من النمو والازدهار.

وقد وصف رئيس مجلس إدارة مجموعة «آركابيتا» عبدالعزيز بن حمد الجميح، هذه الخطوة قائلاً: «يمثل افتتاح مقر لمجموعة آركابيتا في المملكة مرحلةً مهمة، ويتيح لنا تقديم خدمات مميزة للسوق السعودية النامية، ويأتي هذا الافتتاح مواكباً لخطتنا في توسعة أعمالنا في المنطقة، وسوف تهيئ لنا مكاتبنا الجديدة القدرة على العمل عن قرب مع شركائنا الاستراتيجيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في المملكة».

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا» عاطف أحمد عبدالملك: «يأتي افتتاح مكاتبنا في المملكة كخطوة طبيعية تبرز مدى الالتزام المتواصل بمحفظة «آركابيتا» الاستثمارية وبشراكتنا الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية التي أصبحت أكبر قوة اقتصادية في المنطقة وتتمتع بمجالات واسعة للنمو، وسوف يساعد تواجدنا المباشر في السوق السعودية على الاستفادة من الفرص الزاخرة وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا وشركائنا في الاستثمار، بينما نواصل توسعة عملياتنا حول العالم».

وأضاف «نتوقع أن تشهد العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي نموًا قويًا نتيجةً للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتغيرات السكانية، و«آركابيتا» بسنوات خبرتها الطويلة والواسعة في العقار قادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعين الصناعي واللوجستي، وقد بدأنا فعلياً بالعمل من مقرنا الجديد في تقييم عدد من الصفقات الاستثمارية الكبيرة، ونتطلع إلى اقتناص العديد من هذه الفرص في السنوات القادمة».