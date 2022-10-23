أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي أن المصرف حقق أرباحاً في الربع الثالث من العام الحالي 2022 بلغت 4,355 مليون ريال، مقارنة مع 3,794 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 14.8%. وبهذا يكون إجمالي أرباح المصرف للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 12,746 مليون ريال، مقارنة مع 10,734 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2021، وبنسبة زيادة قدرها 18.7%. وارتفع إجمالي دخل العمليات للأشهر التسعة الأولى بنسبة 13.0% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم العمليات. وواصل المصرف تدعيم سياسته المالية المتحفظة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة أكثر من 272%.

وأضاف الراجحي أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 35.4% لتصل إلى 86 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 741 مليار بنسبة زيادة بلغت 27.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الأصول التمويلية للمصرف 557 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 32.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن أرصدة العملاء ارتفعت بنسبة 16.2% لتبلغ 556 مليار ريال كما في نهاية التسعة أشهر الأولى، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.5% و23.08% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة 3.16 ريال. ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن الربع الثالث شهد نجاح المصرف في أغلاق عملية تمويل جماعي بصيغة المرابحة والمتماشي مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة بقيمة تزيد على الـمليار دولار أمريكي لمدة 3 سنوات.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، عبر عبدالله الراجحي عن سعادته ومنسوبي المصرف بانطلاق «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي»، حيث بدأ نحو 100 طالب وطالبة من الأيتام الملتحقين بالبرنامج دراستهم بشكل فعلي في 20 جامعة أهلية على مستوى المملكة في تخصصات الطب البشري والصيدلة والعلوم الطبية والهندسة والطيران إضافة إلى الأمن السيبراني والقانون وإدارة الأعمال.

وأشار إلى بلوغ إجمالي تبرعات عملاء مصرف الراجحي الكرام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» 3,000,000 ريال تبرعوا بها عبر نقاطهم المكتسبة من برنامج مكافأة ضمن مبادرات المصرف لإشراك العملاء في برامجه الاجتماعية.

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه بتقديم الشكر لعملاء المصرف لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع التطورات التي أنجزها المصرف خصوصاً في مجال المصرفية الرقمية وتقديم المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجاتهم، كما قدم الشكر لموظفي المصرف على جهودهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة.