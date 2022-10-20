كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي، اعتماده تسهيلات ائتمانية بقيمة 9.4 مليار ريال منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث، إذ بلغ نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات منها 5.9 مليار ريال تقريباً إضافة لطلبات تمويل صادرات بقيمة 3.5 مليار ريال بما يدعم أنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب على سبيل المثال لا الحصر.

وبحسب نشرة أداء الربع الثالث التي أصدرها البنك أخيراً، تم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي اعتماد 37 طلباً ائتمانياً منها 24 طلباً للتمويل و 13 طلباً لتأمين ائتمان الصادرات منذ بداية العام، وتسهم هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، ومملكة السويد، وجمهورية الهند، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والعديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وجاءت هذه الاعتمادات الائتمانية ضمن جهود البنك لتوفير المزيد من الحلول التمويلية والتأمينية، لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير للسلع والخدمات غير النفطية، بما يزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز التبادل التجاري بين المملكة وشركائها، بما يتماشى مع استراتيجية البنك للأعوام الخمسة المقبلة، التي تهدف إلى تمكين الصادرات الوطنية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.