تراجع احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة 36% منذ تولي «جو بايدن» رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2021، وذلك وفقاً لما ذكرته «سي إن إن».من جهتها، أوضحت «فاينانشال تايمز» عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن «بايدن» من المقرر أن يعلن في وقت لاحق خطته ضمن خطاب عن جهوده للحد من صعود أسعار البنزين. من ناحيته، أعلن معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ14 من أكتوبر الجاري.وبحسب التقرير الأسبوعي للمعهد الأمريكي، انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما هبط مخزون المقطرات 1.1 مليون برميل.ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام بمقدار 2.5 مليون برميل. يأتي ذلك مع سعي الإدارة لمنع المزيد من الارتفاع لأسعار البنزين ومن أجل تحقيق توازن أسواق النفط. ويستعد الاحتياطي الاستراتيجي للمزيد من التراجع مع تخطيط «بايدن» للإفراج عن 15 مليون برميل إضافية منه، كجزء من برنامج معلن أواخر مارس للإفراج عن 180 مليون برميل من النفط خلال ستة أشهر.