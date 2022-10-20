كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2022 التي أفادت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2022 بنسبة 1.5%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الربع الثالث 2021.ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.5+%. ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 2.5%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.6%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.ومن بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.2% والشقق بنسبة 1.0%.