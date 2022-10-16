فيما شوهدت سيارات الشرطة متعطلة بسبب نفاد الوقود في العاصمة الفرنسية (باريس)؛ تسبب إضراب العمال في تفاقم أزمة الوقود في فرنسا، وترك المحطات خالية من البنزين؛ ما أدى إلى تزايد التوترات وطول الطوابير أمام المحطات وسط اندلاع معارك بين أصحاب السيارات، وذلك بعدما دخل إضرابات العمال في مصافي التكرير يومها التاسع عشر على التوالي في فرنسا.وتفاقمت الأوضاع مع قطاع المنتجات المكررة في فرنسا؛ نظراً لضغوط نتيجة الإضراب بسبب الأجور والصيانة غير المخطط لها، التي أدت إلى إيقاف تشغيل أكثر من 60% من طاقتها التكريرية.