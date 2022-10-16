حصدت «سلام» - الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات - جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في السعودية، وذلك استناداً إلى مجموعة من الاختبارات التي يجريها المستخدمون بواسطة منصة Speedtest® من Ookla®، المزود العالمي لبيانات وتحليلات الشبكات وحلول اختبار سرعة الاتصال بالإنترنت.وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة «سلام» المهندس أحمد العنقري الجائزة، خلال حفل خاص أقيم على هامش معرض جيتكس جلوبال 2022 في دبي، بحضور دووغ ساتلس، الرئيس التنفيذي لشركة Ookla، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «سلام».ووفقاً للنتائج التي أصدرتها Ookla، حلّت «سلام» في المركز الأول، وحصدت جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت مع تسجيلها 80.59 نقطة، وذلك بناء على تحليل بيانات الشركة التي غطت فترة النصف الأول من عام 2022.وقال أحمد العنقري: «تجسّد سلام قصة نجاح وطنية، ويمثّل حصولنا على جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في المملكة مدى التقدّم والابتكار الذي يمكن أن تحققه الشركات المحلية في قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية. نفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي تعزز مسيرة التحول التي نعيشها لإرساء منهجية تركز على تطلّعات المتعاملين وتقدم أفضل خدمات الاتصالات وتفتح الباب أمامهم لخوض تجربة رقمية مميزة».