أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» انضمامها إلى تحالف نظام كابل بحري جديد، «أفريقيا 1»، والذي سيساهم في تعزيز ربط المملكة العربية السعودية بمنطقة الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا من خلال سعات ربط متطورة ومسارات جديدة متكاملة مع شبكات موبايلي في المملكة ونقاط الربط الحدودية مع خطوط وشبكات الاتصالات في الدول المجاورة.

ويشمل تحالف «أفريقيا 1» شركة «موبايلي» وهي الشركة الوحيدة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدة شركات اتصالات إقليمية ودولية.

وتسهم مشاركة «موبايلي» في تحالف «أفريقيا 1» في تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى توفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية بشبكة الإنترنت، كما تسهم هذه المشاركة في توفير خدمات اتصال أقوى تلبي احتياجات عملاء موبايلي من القطاعين العام والخاص لتحقيق مساعيهم في التحول الرقمي.

وتعليقاً على ذلك، صرَّح نائب الرئيس الأول لقطاع خدمات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة في«موبايلي»، المهندس ثامر الفدا، قائلًا: «تستمر موبايلي في التزامها نحو دعم برامج التحول الرقمي والعمل على تمكين أهداف رؤية المملكة 2030. وبانضمامنا إلى تحالف نظام كابل «أفريقيا 1»، نسعى إلى إحداث أثر إيجابي على مختلف القطاعات من خلال إضافة مسارات جديدة لشبكة الاتصالات العالمية عبر المملكة، الأمر الذي يعزز من الإمكانات المتاحة لمختلف عملائنا محليًا وإقليميًا عبر توفير الاتصال المباشر بالمواقع الاستراتيجية العالمية».

يتميز نظام الكابل البحري الجديد بتقنيات متقدمة سترفع من أداء شبكات الاتصالات في المملكة إلى مستويات أعلى تساعد في رفع جودة الخدمات ورضا المستخدمين، وسيتم ربط نظام الكابل بمحطة إنزال استراتيجية جديدة في مدينة ضباء شمال غربيّ المملكة، ومن المتوقع تدشين هذا النظام مع نهاية 2024.

ويبلغ طول الكابل البحري 10.000 كيلومتر، وستتوفر له محطات إنزال خاصة في المملكة والإمارات ومصر والسودان والجزائر وفرنسا وباكستان وكينيا وجيبوتي في المرحلة الأولى. وسيتوسع في مرحلته الثانية ليصل إلى اليمن والصومال وتنزانيا وموزمبيق. وسيتم تجهيز النظام بمعدات ASN 1620 SoftNode والتي تتميز بتقديم أداءٍ عالٍ بسرعات 200/300/400Gb/s على خطوط XWAV المتطورة.

ويعتبر هذا المشروع هو الأحدث في سلسلة من المبادرات التي تتبناها «موبايلي» لتحسين تجربة العملاء عبر اعتماد تقنيات جديدة ومتقدمة، كما تستمر موبايلي في رحلتها نحو دعم التحول الرقمي عبر توفير سرعات إنترنت عالية الجودة وأكثر موثوقية ترقى للمعايير العالمية، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية الشركة وتعزيز قدرات البنية التحتية المتميزة لديها وزيادة تنوعها والتأكيد على مرونتها وأن تكون الخيار الأفضل للعملاء.