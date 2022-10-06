أوضحت وثيقة بنكية، أمس، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، بدأ في تلقي أوامر بيع سندات خضراء لأول مرة، على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و100 عام.ووفق مصادر لقناة «العربية»، فإن سندات PIF الخضراء جذبت طلبات فاقت الـ12.4 مليارات دولار خلال ساعات من بدء الاكتتاب.وأعطى صندوق الاستثمارات العامة توجيهات سعرية مبدئية للسندات الخضراء عند نحو 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية (UST) للورقة ذات أجل الخمس سنوات، ونحو 190 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لشريحة 10 سنوات، ونحو 7٪ - 7.25٪ لشريحة 100 عام؛ التي من المتوقع أن تجمع 500 مليون دولار؛ وفق ما أظهرته الوثيقة. ومن المتوقع أن تكون شريحتا الخمس والعشر سنوات بحجم معياري، وهو ما يعني عادةً 500 مليون دولار على الأقل.