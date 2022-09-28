لطالما مثل اليوم الوطني السعودي اليوم الذي تضخ فيه دماء القوة والفخــر وتتجـدد فـيـه روح الشـغــف والانتمـاء، وهي الوطن والدار التي كانت وما زالت فرصة فريدة تمكن الإنسان المواطن والمقيم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة العربية السعودية، وهو اليوم الذي يزيدنا في مجموعة السنبلة شعوراً بالإباء والعزة والفخر لانتمائنا لهذا الوطن المعطاء لنرتقي معه لأعلى قمم المجد، وها قد أطلت علينا الذكرى الثانية والتسعين من اليوم الوطني، ذلك اليوم الذي جمع شموخ الأمة وعزها وارتقى بحضارتنا لنصل إلى ما نحن عليه في يومنا هذا، كل عام والوطن وأبناء الوطن بألف خير.

كنا وما زلنا في مجموعة السنبلة لأكثر من 40 عاماً، المجموعة الرائدة الممكنة لصناعة الأغذية في المملكة وعلى مستوى دول المنطقة والشرق الأوسط، وهي الرؤية التي مثلتها الشركة منذ تأسيسها، ومنذ ذلك الوقت سعت المجموعة بشكل حثيث إلى تنويع أنشطتها من تصنيع المواد الغذائية إلى بناء العلامات التجارية، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والخدمات الغذائية، والاستثمارات الجريئة، وبصفتها شركة رائدة في مجالها، أسست لحضور قوي عبر فئات الأغذية المختلفة بما يشمل المعجنات والخضراوات المجمدة واللحوم المصنعة المجمدة والجبنة الفاخرة والعسل الطبيعي والمنتجات العضوية.

وخلال العقود الماضية أسست المجموعة العديد من العلامات التجارية المميزة التي تتمتع بشعبية كبيرة بين المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها «السنبلة» والتي تعتبر إحدى العلامات التجارية الرائدة والأكثر شهرة في المنطقة وتتخصص بشكل أساسي في المنتجات المجمدة ومنتجات الأجبان الطبيعية، وتنتشر مئات منتجات السنبلة على أكثر من 10 فئات، و«عسل الشفاء»، الذي تم تصنيفه كإحدى أفضل 5 علامات تجارية للعسل حول العالم، و«ساري» الذي يعتبر علامة تجارية ذات جودة عالية للعسل تمنح المستهلكين قيمة مرتفعة مقابل سعرها، و«وليمة» العلامة التجارية المتخصصة في الفواكه والخضراوات والبطاطس المقلية والأجبان المجمدة عالية الجودة والمتنوعة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى «ولنس» التي تهدف إلى توفير خيارات من الأغذية الصحية واللذيذة لتمكينك من اعتماد أسلوب حياة يثري جودة طعامك ويضمن لك حياة مُرضية.

لقد أثبتت مجموعة السنبلة ريادتها من خلال توفير منتجات عالية الجودة والتي تتنوع بين الأغذية المجمدة كالمعجنات، اللحوم، الخضراوات والأجبان الفاخرة والعسل الطبيعي، واليوم تتواجد علاماتها التجارية الرائدة مثل «السنبلة»، «الشفاء»، «ساري»، «وليمة» و«ويلنس» في أكثر من 40 بلداً حول العالم. كما تفخر مجموعة السنبلة باستخدامها أحدث التقنيات العالمية في تشغيل مصانعها المتطورة في مدينة جدة لإنتاج منتجاتها وفقاً لمعايير الجودة السعودية المحلية (SASO والعالمية (ISO) 22000 وSFDA، كما تضم مجموعة السنبلة فريق عمل ضخم يتجاوز 1000 موظف من أفضل الكفاءات المتخصصة، حيث يعملون بكل جهد لتلبية احتياجات المستهلكين مع الحفاظ على الالتزام والمسؤولية تجاه المجتمع.