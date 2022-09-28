أعلن مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية تعيين فارس بن إبراهيم الغنام في منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك ضمن خططها بعيدة المدى لتعزيز قيادة الشركة وخطط نموها المستقبلية، كونها إحدى أهم الشركات الاستثمارية الدولية في المملكة والحائزة على العديد من الجوائز.

وقد تولى فارس العديد من المناصب القيادية خلال مسيرة عمله في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، حيث يشغل بها حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي. وسيتولى فارس منصبه الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة. وقد بدأ فارس مسيرة عمله المصرفية في العام 2005 وانتقل بعد ذلك إلى المملكة المتحدة في العام 2006، حيث عمل في قطاع التمويل المؤسسي وأسواق رأس المال لدى عدد من الشركات والمؤسسات المالية الدولية قبل انضمامه إلى إتش إس بي سي العربية السعودية في العام 2011.

وفي تعليق له على تعيينه في المنصب الجديد، قال فارس: «يسرني تولي مسؤوليات الرئيس التنفيذي وقيادة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية في المرحلة القادمة من النمو والتركيز على تلبية احتياجات عملائنا ودعم تنفيذ إستراتيجية المجموعة في المملكة، ومواصلة مساهمة بنك إتش إس بي سي الراسخة والطويلة في التنمية الاقتصادية للمملكة».

وسيحل فارس الغنام محل راجيف شوكلا الذي تم تعيينه في منصب مدير إداري أول ومستشار للرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك إتش إس بي سي اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة. وقد شغل راجيف منصب الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية منذ أبريل 2019.

ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى راجيف تقديم الدعم الإستراتيجي والاستشارات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وسيعمل على تطوير عدد من المبادرات بالعمل والتعاون مع الزملاء في الشركة ومع الجهات والشركاء المعنيين في إطار مواصلة مجموعة إتش إس بي سي الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال ماجد نجم، رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية: «تمثل هذه التعيينات القيادية التزاماً قوياً تجاه دعم أجندة النمو الطموحة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وضمان التنفيذ المتقن لهذه المرحلة التالية من النمو في المملكة العربية السعودية التي تعد سوقاً أساسياً لمجموعة إتش اس بي سي والتي تتمتع فيه بإرث تاريخي طويل يمتد لأكثر من 70 عاماً».

وتأسست شركة إتش إس بي سي العربية السعودية في عام 2005 محددةً رؤيتها بأن تكون أفضل مزود للخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية. وتمثل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية شراكة إستراتيجية بين مجموعة إتش إس بي سي والبنك السعودي البريطاني (ساب)، حيث تبلغ ملكية إتش إس بي سي ما نسبته 51% بينما يملك البنك السعودي البريطاني نسبة 49% بها، علاوة على ذلك، يعتبر البنك السعودي البريطاني شريكاً إستراتيجياً لمجموعة إتش إس بي سي، وهي أكبر كيان مساهم فيه بنسبة 31%.