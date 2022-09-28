ارتدت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملاتها أمس (الثلاثاء)، بعدما سجلت أمس أدنى مستوى إغلاق في حوالي عامين، مع تراجع عائدات السندات، وتزايد المخاوف بشأن ركود الاقتصاد العالمي.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.22% بما يعادل 358 نقطة، إلى 29619 نقطة.كما صعد كل من مؤشر «إس آند بي 500» 1.66% بقيمة 60 نقطة عند 3716 نقطة، وارتفع الناسداك بنسبة 2.19% بقيمة 236 نقطة عند مستوى 11039 نقطة.وأظهرت البيانات الصادرة أمس، تباطؤ أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال يوليو بأسرع وتيرة في تاريخ مؤشر «إس أند بي كيس-شيللر».