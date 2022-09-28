كشف تقرير حديث لوكالة «بلومبيرغ إن إي إف» أن دول المنطقة الأوروبية قد تستورد نحو 40% من الغاز الطبيعي المسال خلال الشتاء المقبل مقارنة بالعام السابق، بينما قد تزيد المشتريات الصيف المقبل بنحو 14% لإعادة ملء المخزونات المفقودة.وأضافت «بي إن إي إف» أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال مع ارتفاع الطلب من قبل أوروبا على جميع الإمدادات المتاحة، مما يترك القليل جداً لآسيا.وتتوقع الوكالة في السيناريو الأساسي أن تستورد أوروبا 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء مع أحجام أكبر في فصل الصيف لتجديد ملء المخزونات.