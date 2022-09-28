كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة قام بتعيين مجموعة كبيرة من البنوك لتنظيم أول إصدار من السندات الخضراء متعددة الشرائح مقومة بالدولار.وأضافت المصادر أن البنوك تضمنت «سيتي» و«جي بي مورغان» و«بي إن بي باريباس» و«دويشته بنك» و«غولدمان ساكس»، حيث تم تعيينهم كمنسقين عالميين ومديري سجل نشطين، لافتةً إلى أن البنوك ستقوم بتنظيم مكالمات المستثمرين ابتداءً من أمس (الثلاثاء).وبيّنت أنه سيتم إصدار عدة شرائح من السندات، لمدة 5 سنوات ولمدة 10 سنوات، وقد يتم الإصدار لمدة أطول من ذلك، وذلك بحسب ظروف السوق، وفقاً لـ«رويترز».وأوضحت أنه تم تعيين «كريدي أجريكول» و«بنك أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«ميزوهو» و«إس إم بي سي نيكو» و«الأهلي كابيتال» و«سوسيت جينرال» و«ستاندرد تشارترد» مديري سجل نشطين، كما تم تعيين بنوك «أي إن بي كابيتال» و«بوفا سيكيروتيز» و«بنك الصين» و«جي آي بي كابيتال» و«آي سي بي سي» و«آي إم آي إنتيسا سانباولو» و«مورغان ستانلي» و«إم يو إف جي» و«ناتيكيسس» و«الرياض المالية» و«السعودي الفرنسي كابيتال» ضمن الإصدار.