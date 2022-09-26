شاركت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ«مسار» وجهة الـ 100 مليار، في قمة (الأولوية) التي عقدتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار يوم الخميس (22 سبتمبر 2022) في نيويورك، التي جاءت على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي المشاركة في سياق حرص وجهة «مسار» على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة ولمناقشة الأولوية القصوى لكل شريحة من شرائح المجتمع في ظل التغيرات التي يمر بها العالم، إن كانت تغيرات اجتماعية، واقتصادية، وجيوسياسية غير عادية.

وتسعى وجهة مسار إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية من حيث الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، لتحقيق أعلى معايير النمو والاستثمار المستدام، وتعزيز أواصر التعاون ودعم مختلف المبادرات التنموية والاقتصادية، التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على البشرية، وتحقيق تصور أفضل لمستقبل الاستثمار.

يذكر أن وجهة «مسار» شريك إستراتيجي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وسيقام المؤتمر الرئيسي السادس خلال الفترة من 25 – 27 أكتوبر القادم بالرياض، لتحقيق رؤية التأثير الإيجابي على الإنسانية؛ الذي يمثل منبرًا لقيادات الأعمال المؤثرين محليًا وعالميًا، ويتناول عددًا من الموضوعات التي تتعلق بمستقبل العالم من الناحية الاقتصادية وغيرها، وفرص التعاون الاستثماري بين المؤسسات الوطنية والدولية في القطاعات المختلفة.