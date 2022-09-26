رفعت شركة «جدوى» للاستثمار توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي، وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7% خلال العام الحالي، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 7.7%.وأضافت الشركة، في تقرير لها، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة كبيرة قدرها 16.6% خلال العام الحالي، فيما توقعت ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3%، مرجعة ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 4.4%. وتوقعت الشركة أن يتواصل النمو في الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية في النصف الثاني من العام، متوقعة نمواً أعلى في 3 قطاعات، وهي الصناعات غير النفطية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والاتصالات. وأشارت إلى أنه سيكون للنمو المتواصل للاقتصاد المحلي تأثير إيجابي على القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، مضيفة أنه على المدى الطويل، من المتوقع كذلك أن نشهد المزيد من التوسع في الإقراض، في ظل استمرار الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات والمشاريع باتجاه تحقيق رؤية 2030. ومن جانب آخر، أبقت على توقعاتها لأسعار خام برنت عند 102 دولار للبرميل كمتوسط لعام 2022، مع رفع توقعاتها لإنتاج السعودية من النفط بشكل طفيف إلى 10.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 10.5 مليون برميل يومياً. وذكرت أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية نحو 1338 مليار ريال في عام 2022، فيما توقعت تحقيق فائض مالي إجمالي يبلغ 335 مليار ريال للعام الحالي ككل.