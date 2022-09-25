كشف رصد أجرته «عكاظ» أن أسعار الذهب فقدت في آخر 6 أشهر نحو 20.58% من قيمتها، إذ بلغت قيمة أونصة الذهب بنهاية تداولاته الأسبوعية نحو 1644 دولاراً للأونصة، وفقد الذهب نحو 426 دولاراً في الأونصة التي تعادل 31.1 غرام من الذهب عيار 24. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأونصة، بعدما نزل بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.75% لتهبط عند التسوية إلى 1651.7 دولار للأونصة، وسجل الذهب التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي بنسبة 1.8%.ووفقاً لأسعار الذهب الحالية، فإن سعر السبيكة وزن 1 كيلو عيار 24 أصبح 199.165 ريال، لتكسر بذلك مستوياتها التي كانت تتداولها أعلى 200 ألف ريال الذي استمرت عليه لأكثر من عامين ونصف.وساهم في انخفاض أسعار الذهب تسجيل الدولار مستويات قياسية جديدة، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، وهو ما دفع أسعار الذهب أكثر من 1.5% إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 في جلسة الجمعة، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم، وهو الرفع الذي استمر للمرة الخامسة هذا العام، بعد أن تم رفعه في أشهر مارس، ومايو، ويونيو، ويوليو.