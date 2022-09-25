تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له في 37 عاماً، إذ تراجع بأكثر من 3.5% عند مستوى الجنيه إلى 1.0863 دولار بعد أن أعلن كوارتنج خطة «النمو الاقتصادي» التي تتضمن اقتراضاً حكومياً جديداً لتمويل الإنفاق المتزايد.ويتوقع أن يعقد بنك إنجلترا المركزي اجتماعاً طارئاً خلال الأيام القليلة القادمة للبحث في كيفية إنقاذ الجنيه الإسترليني من الانهيار في أعقاب الهبوط الكبير الذي سجله بنهاية الأسبوع الماضي.وقالت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية في تقرير حديث، إن بنك إنجلترا المركزي قد يعقد اجتماعاً طارئاً خلال أيام قليلة، أو ربما في بداية الأسبوع، للبحث في كيفية إنقاذ الجنيه الإسترليني وحمايته من مزيد من الهبوط.وانخفض الجنيه الإسترليني بأكبر قدر منذ مارس 2020، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في 37 عاماً مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن أعلن وزير الخزانة كواسي كوارتنج الميزانية المصغرة التي تضمنت اقتراضاً حكومياً جديداً وخفضاً للضرائب.وكانت عوائد السندات البريطانية في ارتفاع، حيث شهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أكبر ارتفاع لها في يوم واحد على الإطلاق.وقال محللو «دويتشه بنك»: «إن هناك إشارات قوية للغاية على أن السوق لم تعد مستعدة لتمويل مركز العجز الخارجي في بريطانيا»، بحسب ما نقلت «ديلي تلغراف».