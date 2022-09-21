يطلق صندوق التنمية السياحي الإثنين القادم فعاليات الجولة التعريفية، التي ينظمها صندوق التنمية السياحي تحت شعار «اكتشف بُعد الطائف»، وذلك خلال الفترة من 1-3 ربيع الأول، الموافق 26 - 28 سبتمبر.

ويشارك في الفعاليات عدد من أصحاب الفكر، ورواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية، إلى جانب صناع القرار من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالمملكة. وستتيح الفعالية فرصة التعرف على صندوق التنمية السياحي ودوره المحوري بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة، لتمكين مستثمري القطاع الخاص ودعمهم تجاه تنمية القطاع بالطائف.

وتأتي هذا الفعاليات في الوقت الذي تشهد محافظة الطائف العديد من الفرص الاستثمارية في جميع المواقع بعد الإقبال الكبير من الزوار والسياح للمحافظة وما تشتهر به من مناظر طبيعية وأجواء عليلة، ما دفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين لتحويل بوصلة استثمارهم.