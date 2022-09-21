رئيس بوينج بالسعودية: «هذه المناسبة تعكس ماضي المملكة العريق، وحاضرها الذي نفخر بأن نكون جزءاً منه، ومستقبلها المزدهر الذي نطمح له».

رفع رئيس شركة بوينج في المملكة العربية السعودية المهندس أحمد عبدالقادر جزّار باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92. داعياً المولى جلّت قدرته أن يديم على بلادنا عزها ومجدها وهي تنعم بالأمن والأمان.

وبيّن المهندس جزار أن شركة «بوينج » تفخر بكونها جزءاً لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية، فعلاقتنا التاريخية مع المملكة تعود لأكثر من 77 عاماً، ونحن ملتزمون بدعم أهداف رؤية 2030 وتنمية قطاع الطيران والدفاع والفضاء والخدمات المصاحبة لها من خلال زيادة استثماراتنا المحلية، وتوطين آخر ما توصلت إليه التقنية، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء الوطنيين، والعمل على مشاريع صناعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل فيها.. اقتصادياً واجتماعياً.

خلال العام الجاري قامت شركة بوينج بالإعلان عن عدد من المساهمات الوطنية بالشراكة مع شركائنا المحليين. ففي شهر مارس، قامت شركة بوينج برعاية وعرض منتجاتها وخدماتها في معرض الدفاع العالمي الأول من نوعه في المملكة. وأثناء المعرض قمنا بالإعلان عن اتفاقية أولية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، للعمل معاً من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة، لتوفير خدمات الصيانة، والإصلاح الشامل وخدمات الاستدامة لمنصات الطائرات العمودية، التي تعمل حالياً في المملكة.

وفي شهر مايو، شاركت بوينج في أول منتدى متخصص للطيران في المملكة تحت عنوان «طيران المستقبل» في الرياض، الذي تم الإعلان خلاله عن استراتيجية الطيران الوطنية الجديدة للمملكة من قبل معالي وزير النقل السعودي. إذ ستشهد الاستراتيجية الطموحة، التي تتضمن استثماراً كبيراً في البنية التحتية للطيران، تقديم المملكة خدمات النقل لنحو 300 مليون مسافر، وشحن 5 ملايين طن إلى 250 وجهة بحلول عام 2030.

بالإضافة لذلك، وعلى هامش الزيارة الرسمية لرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، إلى المملكة، وقعت شركة بوينج مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية، لبحث فرص التعاون لتصنيع المواد المستخدمة في قطاع الطيران بالمملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

تفخر شركة بوينج بتقديم الدعم في مجال التعليم والصحة والخدمات الإنسانية وتمكين المرأة في المملكة من خلال برامج المسؤولية المجتمعية. وتقدم الشركة دعماً إضافياً للمجتمعات المحلية من خلال الاستثمار في برامج تعليم الرياضيات والعلوم والهندسة والتقنية، للمساعدة في تهيئة الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية والسماح لهم بتحقيق أحلامهم.

وفي الختام سأل رئيس شركة بوينج السعودية الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يديم على المملكة الرخاء والازدهار.