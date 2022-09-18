اختتمت مجموعة stc الممكن الرقمي الأبرز في المنطقة، مشاركتها بقمة الذكاء الاصطناعي بنجاح، واستعرضت العديد من التقنيات الرقمية المتطورة. كما وقعت المجموعة على هامش القمة عدداً من مذكرات التفاهم، أبرزها مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، وجامعة الملك سعود، وشركة مطارات القابضة، وشركة هانيويل. Honeywell الأمريكية، فضلاً عن توقيع شركة solutions by stc التابعة للمجموعة، اتفاقية مع شركة ديل الأمريكية، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022 والذي استضافته الرياض.

وهدفت مذكرة التفاهم التي وقعتها مجموعة stc مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» إلى تطوير وبحث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المُمكِّنة ذات العلاقة وتوطينها وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة البيانات وحوكمتها. كما وقعت المجموعة اتفاقية ثلاثية مع «سدايا» و«سكاي».

فيما شملت مذكرة التفاهم التي وقعتها مجموعة stc مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي «سكاي» تطوير المشهد التقني في المملكة. وهدفت إلى المساهمة في إثراء حياة المجتمع وتجارب العملاء من خلال المشاركة في الفعاليات لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة الى التعاون في تطوير وبحث الذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة ذات العلاقة.

ولتمكين النمو والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وقعت مجموعة stc ممثلة في أكاديمية stc مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود لتعزيز التعاون البحثي بين الطرفين من خلال مشاركة الخبرات العريقة في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والمشاريع البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي، ولتبادل الاستشارات والبحوث في مجالات الابتكار والمدن الذكية والصيانة الوقائية، واقتصاديات المستقبل.

كما وقعت مجموعة stc، متمثلة بشركة iotsquared والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc مذكرة تفاهم مع شركة مطارات القابضة لتعزيز التعاون المشترك في مجال إثراء الهيكل الفني والمنصات، وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى اتفاقية أخرى مع شركة هانيويل Honeywell الأمريكية في مجالات المدن الذكية والمنصات اللوجستية لدعم التحول الرقمي من خلال الاستفادة من خبرات هانيويل Honeywell ومنصتي «HCS» و«Movilizer» التابعة لشركة هانيويل Honeywell.

وأخيراً وقعت شركةsolutions by stc التابعة لمجموعة stc اتفاقية مع شركة ديل الأمريكية لتطوير أنظمة المراقبة الأمنية لحماية وتأمين أنظمة المعلومات في كافة القطاعات وتلبية المتطلبات التقنية المحددة لاحتياجات الذكاء الاصطناعي، بهدف الاسهام في تمكين التحول الرقمي في المملكة.