أطلقت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية في المنطقة، عرضاً خاصاً للاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، ويؤكّد العرض الجديد التزام العلامة بتقديم المبادرات المتميزة والمدروسة، ويتضمن الحصول على أربع قطعٍ مقابل 92 ريال سعودي. ويسري العرض لفترةٍ محدودة من 11 سبتمبر ولغاية 1 أكتوبر 2022، ويشمل قطعاً مختارة من تشكيلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية المتوفرة في متاجر العلامة وعبر الإنترنت.

وتستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني هذا العام بحيوية متجددة ونشاطٍ كبير بعد عامين من الإغلاق بسبب الأزمة الصحية العالمية. وتحرص رد تاغ على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الهامة وإضافة المزيد من السعادة على الأجواء من خلال تقديم العرض الفريد مقابل 92 ريال سعودي. ويتيح العرض للمتسوقين الحصول على خياراتٍ واسعة تتنوع بين قطع الأزياء والأدوات المنزلية بتصاميم عصرية وكلاسيكية والمستلزمات الأنيقة التي تواكب أحدث صيحات الموضة بألوان حيوية وبتدرجات الباستيل الرائعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: «شهدت رد تاغ نمواً وتطوراً كبيراً منذ تأسيسها في المملكة، وحققت شعبيةً لافتة كعلامةٍ رائدة في مجال توفير الأزياء والأدوات المنزلية بأسعار معقولة. وأصبح نجاحنا جزءاً من رحلة تطور المملكة. وبمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، نفخر بتقديم عرضٍ حصري للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة. ويعود الفضل في نجاحنا إلى الاهتمام والإقبال الكبير الذي نشهده من قبل عملائنا المخلصين في السعودية، وتغمرنا السعادة للنجاح الذي منحنا إياها وجودنا في المملكة العربية السعودية».

وتقدّم علامة رد تاغ بهذه المناسبة فلتراً خاصاً لصور اليوم الوطني لتمنح المتسوقين إطلالةً تشبه صور المشاهير على أغلفة المجلات. وسيتم عرض هذه الصور على شاشات LED ضمن مجموعة مختارة من متاجر رد تاغ في أنحاء المملكة العربية السعودية. وتستمد العلامة إلهامها من شعار الحملة الوطنية لهذا العام «هي لنا دار»، حيث تستضيف أهم الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في جدة والدمام للاحتفال بمكانة رد تاغ كوجهةٍ تجمع مختلف مستلزمات الموضة العصرية.

وتشتهر رد تاغ في المنطقة بعروضها الاستثنائية على مدار العام وأسعارها المعقولة التي تميز منتجاتها عالية الجودة إلى جانب تصاميمها المميزة التي تلبي مختلف التفضيلات، والتي تسعى من خلالها لتحقيق مكانةٍ رائدة في قطاع التجزئة. ولطالما احتفلت علامة رد تاغ بالنجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية مثل إطلاق أول سيارة كهربائية في جدة، من خلال توفير العديد من العروض والهدايا.

وأضاف شهباز: «تتمحور فلسفة علامة رد تاغ بشكل أساسي حول العملاء، وتسعى لمواكبة التطور الاجتماعي والثقافي في المنطقة. خصوصاً وأن قطاع الأزياء يحظى بأهمية اقتصادية كبيرة في السعودية، ومن المؤكد أن يتزايد هذا التأثير الإيجابي مع سعي المملكة لتطبيق إصلاحات اجتماعية هامة وتحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي. وتتمتع رد تاغ بمكانةٍ تخولها للمساهمة في هذه النجاحات والتطورات».

وتجدر الإشارة إلى أن رد تاغ نجحت في توسيع نطاق تواجدها الفعلي والإلكتروني من خلال إطلاق مجموعة من المزايا والخدمات المريحة، بما فيها خدمة الاستبدال في أي وقت ومكان وخدمة مقاسك المثالي وخبيرة الأزياء والتوصيل المجاني إلى المنزل. تحرص رد تاغ على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو. وحصدت العلامة مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام احتفاءً بمساهماتها المميزة.