وقع الرئيس التنفيذي لشركة نيوليب المهندس زياد العيسى، والمدير العام لـ Terrapinn Middle East السيد جوزيف ريدلي اتفاقية الرعاية في المكتب الرئيسي لشركة نيوليب في الرياض.

اختارت شركة نيوليب مؤتمر ومعرض Seamless الرائد عالميًا في مجال المدفوعات والتقنية والتجارة الإلكترونية كمنصة تسويق إستراتيجية حيث بدأت وتيرة رحلة نموها في الشرق الأوسط وأفريقيا بازدياد.

وقال زياد العيسى: «نعتز بالتعاون مع مؤتمر ومعرض Seamless، وإعلان هذه الرعاية التي تصب في أهداف رؤية المملكة لتطوير منظومة القطاع المالي وبناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما تدعم رؤية الشركة في تشكيل مستقبل المدفوعات، التي تعكس التزامنا نحو تمكين رقمنة هذا القطاع في المملكة والمنطقة».

ومن جانبه قال جوزيف ريدلي: «تنمو التجارة الرقمية وتتطور بمعدل استثنائي بين المستهلكين والشركات، متبنية الابتكارات والتقنيات الجديدة التي يتم إطلاقها في السوق، حيث تملك نيوليب خططًا رائعة ورؤية واضحة حول كيفية المساهمة وقيادة منظومة التقنية المالية، ونحن متفائلون بهذه الشراكة ونتطلع إلى جني ثمارها خلال الأعوام القادمة».

وأضاف: «وتعي شركة نيوليب أن أحد الأهداف الأساسية لـ Seamless السعودية هو كيفية تقديم خدمات مالية حديثة تعتمد على التقنية في أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في العالم، وسيجمع المؤتمر بين آلاف الجهات الفاعلة في مجال المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، لمناقشة مستقبل منظومة التجارة الرقمية وتقييمه».

يذكر أن مؤتمر ومعرض Seamless سيقام في المملكة العربية السعودية حضوريًا لأول مرة في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر 2022، بينما سيعقد المؤتمر في نسخته الثالثة والعشرين في دبي خلال الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023.

سوف يضم Seamless السعودية أكثر من 200 متحدث رائد في الصناعة، وأكثر من 300 جهة راعية ومشاركة، إضافة إلى تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والأوساط الأكاديمية والممارسين المهنيين ورواد الفكر ومقدمي الحلول العالمية.