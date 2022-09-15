تدور معظم أحداث حياتنا اليوم حول هواتفنا الذكية. سواء كان ذلك للعمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي أو الترفيه، فلن يكون أي من هذه الأمور سهلاً من دون هاتف ذكي مناسب. ولذلك عندما يتعلق الأمر بالحصول على هاتف ذكي جديد، يبدأ معظمنا عادةً بتحديد ميزانية، وعندما لا نرغب في إنفاق الكثير، فإن الأمر يتعلق في الغالب باختيار أفضل هاتف من الفئة الابتدائية بحيث يضم معظم الميزات. وقد وضعت هواوي معياراً عالياً حقاً عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية لجميع الميزانيات: من الهواتف الرائدة المتميزة وصولاً إلى الهواتف من الفئة الابتدائية، وبالتأكيد هناك هاتف ذكي من هواوي للجميع!

كما أتاحت هواوي لمعظم المستخدمين فرصة الوصول إلى الميزات الرئيسية في هواتفها من الفئة الإبتدائية. وأحدث الهواتف الذكية من هذه الفئة هو هاتف HUAWEI nova Y90، وهو بكل تأكيد لن يخيب آمال المستخدمين. وبسبب الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية، يستحق الجميع الحصول على هاتف ذكي رائع دون إنفاق كامل الميزانية، ولحسن الحظ استجابت هواوي للطلب على هاتف ذكي عالي الجودة من الفئة الإبتدائية بإطلاقها هاتف HUAWEI nova Y90. لذلك هذا هو السبب في أننا نعتقد أنه أفضل هاتف يمكنك الحصول عليه اليوم في المملكة العربية السعودية بسعر أقل من الـ900 ريال سعودي.

استمتع بشاشة كبيرة ونابضة بالحياة

لا تدع الشاشة الصغيرة تحد من ما يمكنك القيام به باستخدام الهاتف الذكي، فالشاشة الكبيرة تفتح عالماً من الاحتمالات. ويتميز هاتف HUAWEI nova Y90 بشاشة عرض كاملة دون حواف HUAWEI Edgeless FullView مقاس 6.7 بوصة، لتمكنكم من الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الغني على هاتف HUAWEI nova Y90. إلى جانب معدل تحديث الشاشة البالغ 90 هرتز، ومعدل اللمس 270 هرتز لتجربةٍ أكثر سلاسة وغنى. وسواء كنت ترغب في قراءة النصوص في الأفلام أو مشاهدتها أو لعب الألعاب على الهاتف، فإن هذه الشاشة سترضيك. كما أن الحواف فائقة النحافة بقياس 1.05 مم المحيطة بالشاشة ونسبة الشاشة مقارنة بجسم الجهاز والتي تصل إلى 94٪ تمنحك تجربة بصرية مثالية. كما تتضمن الشاشة بعض المزايا الإضافية لتوفر الراحة للعين، وتدعم مزايا مثل التحكم السلس بتعتيم الشاشة ووضع راحة العين ووضع الكتاب الإلكتروني لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدمين.

شحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط

في بعض الأحيان، قد يقف إشعار البطارية المنخفضة حجر عثرة في طريق المتعة. ولكن مع هاتف HUAWEI nova Y90، فإن إعادة شحن البطارية مسألة تستغرق دقائق معدودة باستخدام تقنية الشحن فائق السرعةHUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط التي تتيح لك الاستمتاع ب 2.3 ساعة من الألعاب عن طريق توصيل الهاتف لمدة 10 دقائق فقط. وإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف HUAWEI nova Y90 على وظيفة تساعد في الحفاظ على صحة البطارية لاكتشاف حالة البطارية بذكاء وتذكير المستخدم باتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، كما تجعل هذه الوظيفة الشحن أسرع وأكثر ذكاءً وأماناً مع 8 طبقات متعددة من حماية الشحن السريع، و13 طبقة من حماية الشحن، وطبقة حماية من ارتفاع درجة حرارة منفذ USB، ما يجعل الشحن سريعاً وذكياً وآمناً.

بطارية ضخمة بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة

عمر البطارية الطويل هو دائما ميزة جيدة. ولحسن الحظ، يرث هاتف HUAWEI nova Y90 عمر البطارية طويل الأمد من لسلسلة هواتف HUAWEI nova Y، حيث يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة (القيمة النموذجية) لتلبية الاستخدام الكثيف طوال اليوم. وسواء كنت مسافراً أو تشاهد أعمالاً درامية في المنزل أو تلعب ألعاباً، فإن هاتف HUAWEI nova Y90 يوفر عمر بطارية طويل الأمد. لذا لا داعي للقلق بشأن البطارية واستمتع بالدراما والألعاب المفضلة لديك.

مساحة أكبر لأفلامك وألعابك

مع سعة تخزين 128 جيجابايت، يمكنك تخزين ما يصل إلى 170 حلقةً من المسلسلات الدرامية و12000 أغنية عالية الجودة، وأكثر من 60 فيلماً عالي الدقة على هاتف HUAWEI nova Y90. ويمكن للهاتف الآن بسهولة تخزين تطبيقاتك المفضلة أو ألعابك أو أي شيء تحتاجه للعمل والدراسة.

عبر عن نفسك مع كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

لقد حان الوقت لرفع مستوى أداءك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأداء القوي للكاميرا الرئيسية عالية الدقة مع 50 ميجابكسل. ولمساعدتك على استكشاف إبداعك، يحتوي الهاتف أيضاً على كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما أنه ليس عليك السماح للحظاتك الجميلة بالمرور في الليل دون التقاط صورة خوفاً من عدم وجود ضوء كافٍ. يمنحك هاتف HUAWEI nova Y90 خاصية التصوير الليلي بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، حيث تلتقط وظيفة الوضع الليلي الفائق لقطات ليلية ساطعة وواضحة، ما يوفر جودة صورة أعلى مع التقاط المزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف HUAWEI nova Y90 بوظيفة لقطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها تحليل المشهد بذكاء وإدراك الأهداف المتحركة والأشياء أمام الكاميرا خلال الوقت الفعلي. وتقوم الخوارزمية المتقدمة بضبط سرعة الغالق بشكل تكيفي، وتلتقط لقطات الحركة السريعة على الفور. أما بالنسبة لجميع مدوني الفيديو الطموحين، فإن هاتف HUAWEI nova Y90 يدعم التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر للتبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية. كما يأتي الهاتف الذكي مع مجموعة واسعة من قوالب الفيديو المدمجة لتمكين إنشاء الفيديو بنقرة واحدة.

ويتوفر أيضاً متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن في هاتف HUAWEI nova Y90، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

السعر و التوافر

سيتوفر HUAWEI nova Y90 بسعرٍ أقل من 900 ريال سعودي بالألوان الأسود، والأخضر والأزرق، وسيكون الطلب المسبق بين 21 و 28 سبتمبر مع عرض خاص خلال هذه الفترة بحيث يمكن للمشتري أن يحصل على هدايا تصل قيّمة مكونة من: سماعات Huawei FreeLace Lite واشتراك HUAWEI Music و HUAWEI Video مجانا لمدة ست اشهر و Mobile Cloud 50 جيجا بايت لشهرين و HUAWEI Care يشمل حماية للشاشة لمدة ثلاث اشهر و ضمان سنتين ساري في دول الخليج ومصر.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة النطاق العريض الجوالة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو السنوي الكبير الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. وفي عام 2019، احتلت هواوي المرتبة 47 ضمن قائمة براندز لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 12 ضمن قائمة براند فاينانس لأفضل 500 علامة تجارية بالعالم من حيث القيمة.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي 10% من إيرادات مبيعاتها السنوية لدعم جهود الأبحاث والتطوير، وقامت بإنشاء 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في «مختبر ماكس بيريك للابتكار» في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة «لايكا» في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور. كما وأنشأت هواوي أكثر من 10 مختبرات في الصين وأوروبا ومواقع أخرى، وتعمل من خلال هذه المواقع مع أكثر من 600 شريك.

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مناهل الأنصاري

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