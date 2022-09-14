كشفت ميسي فرانكفورت ميدل إيست عن استكمال الاستعدادات للعودة المرتقبة لمعرض إنترسك السعودية، أكبر معرض تجاري في المملكة في قطاع الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، والذي يُقام في العاصمة الرياض الشهر المقبل.

وتنطلق الدورة الرابعة من الفعالية الرائدة بين 13-15 سبتمبر 2022 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستضيف ما يزيد عن 150 جهة عارضة من 20 دولة تشارك في أربعة مجالات رئيسية تشمل الأمن التجاري، والأمن الوطني، والحرائق والسلامة، والأمن السيبراني. وتُقام الدورة الجديدة من المعرض، الذي يُعد واحداً من أبرز الفعاليات على الأجندة السنوية لخبراء الأمن والسلامة في جميع أنحاء المملكة، بعد توقف استمر ثلاثة أعوام بسبب أزمة كوفيد-19. ويعود المعرض التجاري الآن بطاقته الاستيعابية الكاملة على مدى ثلاثة أيام، مع إعلان الجهات المنظمة للفعالية عن اكتمال قائمة الجهات العارضة والتوقف عن استلام طلبات من المشاركين المحتملين منذ عدة أشهر، الأمر الذي ينسجم مع الإقبال الكبير على الاستثمار في أضخم أسواق الشرق الأوسط، وخصوصاً مع ما توفره رؤية السعودية 2030 من فرص كبيرة في مجالات ضمان أمن البنى التحتية والأفراد والأصول.

وتتولى شركة الحارثي للمعارض من مقرّها في المملكة تنظيم معرض إنترسك السعودية، بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست ومقرها الإمارات والمسؤولة عن تنظيم معرض إنترسك، أكبر معرض في العالم في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: «تأتي مجالات الأمن والسلامة على رأس أولويات رؤية المملكة 2030، فضلاً عن وجود طلب دائم على منتجات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق والابتكارات المواكبة لها، والتي ستكون تحت دائرة الضوء خلال فعاليات إنترسك السعودية 2022».

وأضاف قائلاً: «تُدرك الجهات العارضة الآفاق الواسعة التي توفرها المشاريع الضخمة مثل نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر والقدية، والفرص الهائلة التي تزخر بها. وتعمل من هذا المنطلق على تصميم منصاتها وطرح حلولها على أرض المعرض بحيث تستهدف هذه المشاريع الكبرى على وجه التحديد، علماً أنّ هذا الزخم سيزداد سنوياً مع اقتراب مراحل استكمال كُلٍّ من هذه المشاريع».

وتشمل القائمة الرئيسية للجهات العارضة العالمية التي تعود إلى دائرة الضوء كُلّاً من أكسيس كوميونيكيشنز و هيكفيجن وجينيتيك وتوشيبا ومايلستون سيستمز ونيداب ودراجر وجيت كيبر، بينما تفخر شركات مثل مجموعة شركات العالمية وشركة الراجحي للاتصالات وسيكلي السعودية وشركة مجموعة أبانا للمشاريع والأسود لنظم مكافحة الحرائق بتمثيل المملكة العربية السعودية في الفعالية.

وتنطلق فعاليات إنترسك 2022 وسط ارتفاع الطلب على خدمات الأمن والحماية من الحرائق على مستوى المملكة، التي أعلنت مؤخراً عن سلسلة من مشاريع البنية التحتية المدعومة من القطاع العام، في خطوة تُسلّط الضوء على النمو القوي المحتمل في القطاع الأمني. وأشارت مؤسسة 6 دبليو ريسرتش للأبحاث إلى أنّ إنفاق المملكة العربية السعودية في مجال الأمن التجاري (كاميرات المراقبة والتحكم بالوصول وكشف حالات التسلل) و نظم ومعدات السلامة والحرائق سيصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي في عام 2022، مع زيادة سنوية ليصل إلى 1.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

وتابع نيكول: «يأتي النمو مدفوعاً بشكل جزئي باللوائح التنظيمية الحكومية الخاصة بالتركيب الإلزامي نظم السلامة والرصد والإنذار في المباني، فضلاً عن الفرص الناشئة من التدابير الجديدة الرامية إلى ضمان أمن وسلامة مواطني المملكة وزوارها على حد سواء. وتحظى الجهات العارضة في إنترسك السعودية، بفضل موقعه الاستراتيجي في الرياض، بفرص الوصول السلس إلى أبرز صُناع القرار والوفود الحكومية والوزارية التي تتخذ من العاصمة السعودية مقراً لها، ما يُعزز من استدامة الفعالية».

حلول الوقاية والحد من الأضرار تحت دائرة الضوء خلال ايام المؤتمر الثلاثة

يجمع مُنتدى إنترسك السعودية 2022، الذي تزخر أجنحته بحلول الجهات العارضة، أبرز خبراء الأمن والسلامة والحماية من الحرائق على مدى ثلاثة أيام برفقة مُصنعي المعدات وشركات تكامل النظم والشركات الاستشارية ومزودي الخدمات والوكالات التنظيمية والجهات الحكومية، للتباحث في مستقبل رؤية المملكة المتكاملة في مجالات السلامة والأمن والوقاية والحد من الأضرار. وتشكّل رؤية السعودية 2030 المحور الرئيسي لليوم الأول من الفعالية، والذي سيتطرق لمواضيع رئيسية مثل الآثار المترتبة على مواءمة استراتيجيات الأمن والسلامة مع عددٍ من أضخم المشاريع على مستوى العالم.

ويتعمق المتحدثون والمشاركون بمناقشة التحديات التي يُواجهها القطاع براً وبحراً وجواً وفي الفضاء، من خلال منهجية متعددة المجالات نظراً لأهمية تأمين المشاريع المُندرجة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، والتي من المتوقع أن تستقطب استثمارات بمئات مليارات الدولارات على مدى الأعوام المقبلة.

ويُسلط اليوم الثاني من المؤتمر الضوء على مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك كلمات رئيسية حول الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، إلى جانب حماية البنى التحتية الحساسة وأصول المملكة في قطاعات النفط والغاز والطاقة من الهجمات الرقمية.

ويختتم المؤتمر أعماله في اليوم الثالث من خلال جلسات رئيسية مع الشركاء الحكوميين واستعراض لآخر تطورات الإطار التنظيمي من قبل المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وغيرها من الجلسات المسائية المتعلقة بالحماية من الحرائق. وأردف نيكول: «يجمع المنتدى، الذي يُعد منصة حيوية لتبادل المعارف، عدداً من أبرز قادة القطاع العام ومديري الهيئات والمؤسسات وغيرهم من المتحدثين العالميين البارزين، ويستعرض المنتجات المبتكرة والحلول والتقنيات الرائدة في مختلف القطاعات. كما يوفر البرنامج منصة فكرية واقعية تجمع قادة قطاع الأمن في المنطقة والأطراف المعنية من صناّع السياسات وسلطات إنفاذ القانون والدفاع المدني والشركات الخاصة لتحديد المعالم المستقبلية لقطاع الأمن. وحرص مجلسنا الاستشاري بما يزخر به من خبراء مخضرمين على وضع برنامج تفاعلي لإثراء الفعالية».

تركيز إضافي على الأمن السيبراني

شهدت المملكة العربية السعودية ازدهاراً كبيراً في مجال الأمن السيبراني، لا سيما مع وضعها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على رأس أولويات التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع مبادرة رؤية السعودية 2030. ونوّه نيكول إلى تركيز معرض إنترسك السعودية على مجال الأمن السيبراني بهدف تسليط الضوء على مزودي الحلول السيبرانية الخاصة بالنظم والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت على المستوى المؤسسي في جميع القطاعات. وقال: «يساهم التقدم التكنولوجي بزيادة تعقيد مخاطر الاختراقات وأوقات التعطل المكلفة للشبكات المتكاملة، ما يُبرز أهمية اطّلاع خبراء تكنولوجيا المعلومات واختصاصيي تكامل النظم على أحدث الحلول التي تطرحها أبرز العلامات الرائدة في القطاع خلال فعاليات إنترسك السعودية 2022».

عودة مُبشرة

تطرق نيكول عقب حديثه مع أبرز الجهات العارضة والشركاء الحكوميين إلى النتائج المرتقبة من عودة الفعالية إلى قطاع الأعمال بعد فترة الانقطاع. وأوضح نيكول: «مرّت ثلاثة أعوام منذ انعقاد الدورة الأخيرة من معرض إنترسك السعودية، ونحن مُدركون مدى حماسة الجهات العارضة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في سوق الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في السعودية، والتي ستصل قيمتها إلى نحو مليار دولار أمريكي من حيث العائدات خلال العام الجاري. ويشهد المعرض إلى جانب المؤتمر العديد من فعاليات إطلاق المنتجات الجديدة التي تُطرح في المملكة للمرة الأولى، وتستهدف قطاعات رئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والبنية التحتية».

واختتم حديثه قائلاً: «تتميز مجالات الأمن والسلامة بأهمية كبيرة، لذا نسعى إلى دعم أجندة البيئات الحضرية وقطاعات السياحة والإسكان والفنون والثقافة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الرئيسية الـ 24 الداعمة لها».

ويحظى معرض إنترسك السعودية بدعم جهات حكومية رئيسية، مثل وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات عن إنترسك السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.intersec-ksa.com

السلامة والأمن والحماية من الحرائق: أبرز مجالات الكفاءة لدى ميسي فرانكفورت



تزداد أهمية مجالات الأمن والسلامة بوصفها أحد الحاجات الأساسية للمجتمعات، مما يُعزز من مكانة السوق العالمية المتنامية التي تُمثلها. وتجمع ميسي فرانكفورت، بفضل 13 معرضاً تجارياً ومؤتمراً ومنتدى تُنظمها حول العالم، مُختلف أطراف العرض والطلب العالمي لتسليط الضوء على ما في جعبتها من منتجات وتطبيقات وخدمات متصلة ومتمحورة حول الأمن التجاري وحماية المباني والمساحات والأفراد. وتُوفر المجموعة التجارية المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة والحرائق فرصة الوصول إلى الأسواق الديناميكية لشبه الجزيرة العربية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:



www.technology.messefrankfurt.com/safety-security-fire



لمحة عن ميسي فرانكفورت



تُعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، وتمتلك مساحاتها ومرافقها الخاصة لإقامة مثل هذه الفعاليات. وتضم المجموعة حوالي 2,200 موظفاً في مقراتها في فرانكفورت و28 شركة تابعة لها في مختلف أنحاء العالم. وسجلت المبيعات السنوية لعام 2021 تراجعاً ملحوظاً بسبب أزمة كوفيد-19، حيث بلغت 154 مليون يورو فقط بالمقارنة مع أعلى مبيعات للمجموعة عند 736 مليون يورو قبل الأزمة الصحية في عام 2019. وتكرس الشركة جهودها لتزويد عملاءها بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم بكل كفاءة في إطار مواقع وخدمات معارضها وفعالياتها ذات الصلة.



وتُشكل الممارسات التجارية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة المؤسسية، وتحقق التوازن الصحيح بين الاهتمامات البيئية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتنوع. وتمتلك الشركة شبكة مبيعات عالمية متماسكة وقوية تعتبر أبرز مزاياها، لا سيما وأنّها تُغطي حوالي 180 دولة في مختلف مناطق العالم. كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الميدانية وعبر الإنترنت، بما يكفل تزويد العملاء حول العالم بمستوى عال ومستمر من الجودة والمرونة عند التخطيط لتنظيم فعاليات وإدارتها. ونستثمر خبراتنا الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. وتضم مجموعة خدمات الشركة تأجير الأرض للمعارض، وإقامة المعارض التجارية والتسويق لها، وخدمات الموظفين والخدمات الغذائية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت الألمانية، وتعود ملكيتها لمدينة فرانكفورت (60 بالمائة) وولاية هسن (40 بالمائة). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:



www.messefrankfurt.com



لمحة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست



تضم محفظة إنجازات ميسي فرانكفورت ميدل إيست 16 معرضاً منها أوتوميكانيكا دبي، وأوتوميكانيكا الرياض، وبيوتي ورلد ميدل إيست، وبيوتي ورلد السعودية، وهاردوير آند تولز ميدل إيست، وهايبرموشن دبي، وإنترسك، وإنترسك السعودية، وإنتريور لايف ستايل ميدل إيست، ولايت ميدل إيست، وماتريالز هاندلنج ميدل إيست، وماتريالز هاندلنج السعودية، وأسبوع تقنيات التنظيف ميدل إيست، وبايبروورلد ميدل إيست، وبرولايت آند ساوند ميدل إيست، وإس بي إس أوتوميشن ميدل إيست؛ وبلغ عدد المشاركين في إجمالي المعارض التي نظمتها ميسي فرانكفورت ميدل إيست في موسم الفعاليات 2021/2022 ما يصل إلى 2,394 جهة عارضة من 53 دولة، واستقطبت 83,124 زائراً من 116 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:



www.messefrankfurtme.com