شدّد عضو في مجلس بنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي كريستوفر وولر، على وجوب جعل مكافحة التضخّم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدّلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار.وقال وولر: «إن إعادة التضخّم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2% المستهدفة تتطلب رفع معدّلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل»، مشيراً إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي.وقال وولر، في كلمة ألقاها في فيينا أخيراً: «سنواصل مكافحة التضخم بقوة»، واصفاً الأمر بأنه «معركة»، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.ويعمد الاحتياطي الفيديرالي إلى رفع معدّلات الفائدة منذ مارس لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار، وتتراوح معدّلات الفائدة الرئيسية حالياً بين 2.25 و2.50%.