كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن التراخيص الجديدة التي أصدرتها في شهر يوليو 2022 بلغت نحو 30 ترخيصاً بحجم استثمارات بلغ 973 مليون ريال. وبينت أن عدد العمالة المرخصة لهذه التراخيص بلغ 866 عاملاً، وأن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في السعودية وصل إلى 10685 مصنعاً.وأضافت، أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغ عددها 22 مصنعاً بحجم استثمارات يبلغ 548 مليون ريال، وبلغ إجمالي العمالة المرخصة لتلك المصانع 861 عاملاً.وبلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي في شهر يوليو 2022 نحو 557 عاملاً، يمثل الوافدون منهم 38 عاملاً.