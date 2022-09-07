احتفلت مجموعة المهيدب بانضمامها لقائمة أفضل 20 بيئة عمل على مستوى الشرق الأوسط، إذ تهدف القائمة للتعريف بأفضل بيئات العمل القادرة على استقطاب وتطوير الموارد البشرية، التي تسعى لتوفير بيئة عمل مثالية لموظفيها. جرى ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته منظمة Great Place To Work® المتخصصة بتقييم بيئات العمل في مختلف الشركات على مستوى العالم وقياس مدى رضا موظفيها.

وفي هذا الصدد، علق أشرف آل عيد نائب الرئيس للموارد البشرية بقوله: «نحرص في مجموعة المهيدب على مواكبة التغييرات في سوق العمل المحلية والإقليمية، وذلك من خلال مراجعة وتطوير المزايا الوظيفية بشكل دائم، والحفاظ على بيئة عمل صحية، بالإضافة لتفعيل قيم المجموعة لتكون مجموعة المهيدب دائماً الخيار الأول للعمل».



يذكر أن مجموعة المهيدب هي واحدة من أكبر الشركات متعددة الأنشطة في المملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي بالدمام، ولها مكاتب في كل من الرياض وجدة. تملك المجموعة محافظ استثمارية متنوعة في قطاعات البنى التحتية والعقار والمواد الغذائية والاستهلاكية والاستثمارات المالية.