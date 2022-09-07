ضمن سلسلة لقاءاتها الشهرية، تعقد الجمعية السعودية للموارد البشرية «بشر» يوم غدٍ الأربعاء، 7 سبتمبر 2022م، اللقاء الشهري الـ21، تحت عنوان «دور صندوق الموارد البشرية (هدف) في دعم الكفاءات الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص» وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الـ9:00 مساء افتراضياً عبر تطبيق «زوم»، رئيس برنامج دعم الدخل بالصندوق، أشواق تركي بحة، ورئيس برنامج التدريب على رأس العمل محمد عبدالله الزهراني، ورئيس برنامج دعم التدريب نادر يوسف شناوي.

ويتناول اللقاء، دور الصندوق وأهدافه، كما يستعرض الممكّنات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص، والقيمة المضافة للمنشآت من البرنامج.

كما يجيب المتحدثون عن أسئلة المشاركين حول دور صندوق الموارد البشرية (هدف) في دعم الكفاءات الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الجمعية السعودية للموارد البشرية على خلق جيل تطوعي يواكب أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ إذ يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك وتدرج في سجله التطوعي.