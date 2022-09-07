كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفع بنسبة 12.2%، في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من عام 2021مً.

وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022، حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نمواً بلغ 2.2%.

وأوضحت الهيئة، أن هذا النمو الاقتصادي يعود بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2% على أساس سنوي، و5.4% على أساس ربعي.

وقد سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نمواً بمقدار 0.4% على أساس ربعي.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، إذ بلغت 38.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9%، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5%.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.819 ريالاً في الربع الثاني من عام 2022م، بارتفاع نسبته 44.6%، عن الربع الثاني عام 2021م، و10.6%، عن الربع الأول من عام 2022م.

وحقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من عام 2022م بلغ 28.8% على أساس سنوي، و11.7% على أساس ربعي، كما حققت الصادرات ارتفاعا في معدل النمو بلغ 25.2% على أساس سنوي، و5.2% على أساس ربعي.

وقد سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 18.3%، على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً بمقدار 4.4% على أساس ربعي، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمواً بلغ 9%، على أساس سنوي، و8.2% على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نمواً بلغ 5.5% على أساس سنوي، بينما انخفض بمعدل 0.5% على أساس ربعي.