إذا كان علينا وصف أحدث جهاز لوحي رائد من هواوي في كلمة واحدة، فسنسميه الجهاز المثالي متعدد الاستخدامات. إنه جهاز لوحي بشاشة مذهلة وصوت رائع وميزات إنتاجية قوية - مثالي للطلبة. لتلخيص ذلك: الجهاز مصمم لجميع أفراد الأسرة. هذا الجهاز اللوحي هو الخيار المثالي لأي شخص يتطلع إلى الحصول على جهاز لوحي للعمل أو المدرسة أو الترفيه، مما يجعله مثاليًا لموسم العودة إلى المدرسة حيث يمكنه التعامل مع كل من الترفيه والإنتاجية بسهولة.

اكتشف طرقًا جديدة للترفيه

لطالما كانت الأجهزة اللوحية هي الاختيار الصحيح للترفيه بفضل شاشاتها الأكبر من الهواتف الذكية وإمكانية حملها بشكل أفضل من الحاسوب المحمول. لكن جهاز HUAWEI MatePad Pro هو أكثر من مجرد أداة ترفيهية بسبب شاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 11 بوصة المذهلة والنابضة بالحياة والصوت القوي. تأتي الشاشة بحواف ضيقة للغاية مقاس 4.2 مم مع نسبة شاشة إلى الهيكل غامرة تبلغ 92%، لتجربة مشاهدة أكثر إثارة. الشاشة مذهلة بنفس القدر للألعاب، وذلك بفضل معدل التحديث العالي البالغ 120 هرتز. جهاز HUAWEI MatePad Pro لا يتعثر في الصوت أيضًا. نظرًا لكونه أول جهاز لوحي مزود بـ HUAWEI SOUND®️ الذي يستخدم مجموعة من 6 مكبرات صوت، فإنه يوفر جودة صوت رائعة لتجربة ترفيه كاملة. حتى أنه حاصل على شهادة TÜV Rheinland Full Care 3.0 الألمانية ويستخدم حلاً للأجهزة لخفض الضوء الأزرق لحماية عينيك. الجهاز اللوحي سهل الحمل والاستخدام بهيكله الرفيع والخفيف. بوزن 449 جرامًا فقط، يعد هذا في الواقع أخف جهاز لوحي مقاس 11 بوصة متوفر في السوق. وسماكة 5.9 مم تجعله من بين أنحف الأجهزة اللوحية في السوق. كما أنه جميل أيضًا مع لمعان معدني أنيق على الغطاء الخلفي يضيف إلى المظهر الفاخر للجهاز اللوحي.

حقق أهدافك الإنتاجية من خلال إنتاجية المستوى الاحترافي

جعلت الشعبية المتزايدة للاجتماعات عبر الإنترنت الحياة أسهل لكثير من الناس. لكن يأتي أيضًا مع مجموعة التحديات الخاصة به. في هذه الحالة، ترجع التحديات في الغالب إلى القيود التكنولوجية، على سبيل المثال، جودة الفيديو والصوت. ومع ذلك، مع تجربة مؤتمرات الفيديو اشبيها بالحواسيب المحمولة التي يوفرها جهاز Huawei MatePad Pro اللوحي، ستكون اجتماعاتك ومكالماتك عبر الإنترنت أفضا بكثير. توفر الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 16 ميجابكسل للجهاز اللوحي والتي تدعم خوارزمية ميزة FollowCam إلى جانب ميزة إلغاء الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اتصالاً عالي الجودة وفعال.

لا تنتهي ميزات إنتاجية الجهاز اللوحي بمؤتمرات الفيديو فحسب. في الواقع، إذا قمت بإقران الجهاز اللوحي بلوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية الجديدة القابلة للفصل وقلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني)، فسيكون الجهاز اللوحي مثالي لمهام المكتب البسيطة. يمكنك استخدام الجهاز اللوحي في ثلاثة أوضاع مختلفة: شكل الحاسوب المحمول، والشكل القابل للفصل، وشكل الاستوديو، ويمكنك أيضًا استخدام قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) لتدوين الملاحظات والرسم. إلى جانب ذلك، هذا هو أول جهاز يدعم تطبيق HUAWEI Notes.

يتيح لك جهاز HUAWEI MatePad Pro الوصول إلى تطبيقات هواوي الأصلية، مثل المعرض - Gallery، في الوضع الأفقي. تمت ترقية ميزة النوافذ المتعددة – Multi-Window لدعم التفاعل بنقرة واحدة. حاليًا، يمكنك تشغيل ما يصل إلى أربع مهام باستخدام ميزة النوافذ المتعددة، بما في ذلك نافذتين منفصلان – Split Windows وفقاعتا تطبيقات – App Bubbles.

اكسر الحواجز بين الأجهزة باستخدام ميزات الجهاز الفائق

يدعم جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي ميزة العرض بين عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والتي تأتي بثلاثة أوضاع؛ وضع المرآة ووضع التمديد ووضع التعاون. ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي ميزة Color Capture الجديدة، والتي تتيح لك تحديد الألوان وتطبيقها عبر تطبيقات مختلفة في أي سيناريو استخدام، بما في ذلك عبر ميزات Multi-window أو App Multiplier أو Small Window. يمكن أيضًا التقاط الألوان على الهاتف الموّصل. بعد إنشاء ميزة العرض على عدة شاشات بين هاتف ذكي وجهاز لوحي من هواوي، يمكنك النقر فوق اللون وتحديده في نافذة الهاتف وتطبيقه على الجهاز اللوحي، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التعاون عبر الأجهزة. تتيح ميزة العرض بين عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration عمليات نقل الملفات بالسحب والإفلات البسيطة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وتتيح مشاركة الأجهزة الطرفية للمستخدمين الكتابة على الهاتف الذكي باستخدام لوحة المفاتيح وشاشة الجهاز اللوحي، وتشغيل الموسيقى المحفوظة على الهاتف الذكي باستخدام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي والمزيد. يتيح هذا الحل أيضًا للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمات أو الرد على الرسائل النصية مباشرة من الجهاز اللوحي، مما يسهل تجربة التعاون بين أجهزة متعددة

بطارية كبيرة الحجم في هيكل مضغوط

لا يضحي جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي بعمر البطارية من أجل هيكل نحيف. ف يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية كبيرة جدًا تبلغ 8300 مللي أمبير في الساعة. يمكنها تشغيل 11.5 ساعة من تشغيل الفيديو عالي الدقة 1080 بكسل و 8.5 ساعة من تصفح صفحات الويب.

السعر والتوفّر

أصبح جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي متوفراً الآن في المملكة العربية السعودية على موقع Huawei الرسمي وتجار تجزئة محددين ابتداءً من 2499 ريالاً سعودياً وسوف يأتي مع مجموعة متنوعة من الهدايا المميزة بقيمة 273 ريالاً سعودياً بالإضافة إلى اشتراك في HUAWEI Care يشمل حماية للشاشة لمدة 3 أشهر و ضمان سنتين ساري في دول الخليج.