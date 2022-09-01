يتميز الجهاز بشاشة OLED HUAWEI Real Colour FullView بمعدل تحديث يبلغ 120، وميزات إنتاجية على مستوى احترافي، وميزات الجهاز الفائق، والمزيد.

الجهاز اللوحي الرائد الأنيق والاحترافي كليًّا، HUAWEI MatePad Pro متوفر الآن على الموقع الرسمي لهواوي وتجار التجزئة المحددين في المملكة العربية السعودية. يجمع الجهاز اللوحي الجديد بين تجربة الترفيه المطلقة وميزات الإنتاجية على المستوى الاحترافي. يتميز الجهاز الجديد بأفضل شاشة عرض تم استخدامها على أجهزة هواوي اللوحية، كما أنه يوفر العديد من ميزات الإنتاجية المحسنة، بما في ذلك مؤتمرات ومكالمات الفيديو شبيها بالحاسوب الشخصي وميزة مضاعف التطبيقات – App Multiplier التي تمت ترقيته حديثًا والنوافذ المتعددة – Multi-Window[1] لإنجاز تعدد المهام بشكل أكثر كفاءة. كما يوفر دعمًا للوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من HUAWEI – HUAWEI Smart Magnetic Keyboard وقلم HUAWEI M-Pencil الذي تمت ترقيته (الجيل الثاني).

يتميز جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي بشاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 11 بوصة مع حواف نحيفة جدًا تبلغ 4.2 مم، ونسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 92%. تدعم الشاشة معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، التي توفر تجربة بصرية سلسة بعمق ألوان 10 بت. يمكن للشاشة عرض 1.07 مليار لون. يعد جهاز HUAWEI MatePad

السعر و التوفر

أصبح جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي متوفراً الآن في المملكة العربية السعودية على موقع Huawei الرسمي وتجار تجزئة محددين ابتداءً من 2499 ريالاً سعودياً وسوف يأتي مع مجموعة متنوعة من الهدايا المميزة بقيمة 273 ريالاً سعودياً بالإضافة إلى اشتراك في HUAWEI Care يشمل حماية للشاشة لمدة ثلاث اشهر و ضمان سنتين ساري في دول الخليج.