أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، حيث سيتمكن أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس السعودية من الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الخاصة بمصرف الراجحي والتي تعد أكبر شبكة نقاط بيع في المملكة.

تم توقيع الاتفاقية في مقر شركة أمريكان إكسبريس السعودية بالرياض، حيث وقع الاتفاقية من طرف مصرف الراجحي الرئيس التنفيذي سعادة الاستاذ وليد المقبل، ومن طرف أمريكان إكسبريس السعودية نائب الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ فهد بن مبارك القثامي.

وتترجم هذه الشراكة الاستراتيجية جهود الجهتين في تسهيل تجربة الشراء والدفع للأعضاء والمستفيدين، وستتمكن العديد من المنشآت المتوسطة والصغيرة من الوصول إلى تنفيذ واتمام عمليات الشراء لأعضاء أمريكان إكسبريس في حال تم تفعيلها من قبل التاجر.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي سعادة الأستاذ وليد المقبل بأن «هذه الشراكة تعكس حرص الجهتين على تلبية رغبات العملاء»، مشيرًا إلى أن «المصرف يعتبر الرائد في تقديم الحلول التي تسهل تجربة الدفع، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ويترجم خططها حول تطوير القطاع المالي في المملكة».

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة أمريكان إكسبريس السعودية سعادة الأستاذ فهد بن مبارك القثامي «تأتي هذه الشراكة تماشيًا مع رؤية المملكة والتي تستهدف عبر برنامج تطوير القطاع المالي رفع نسبة المعاملات غير النقدية وتحسين نمط حياة المستهلك السعودي، كما أننا نفخر في بناء هذه الشراكات مع البنوك السعودية، ضمن أهدافنا الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق توسّع أكبر لنقاط البيع وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا داخل المملكة».

يُذكر بأن برنامج تطوير القطاع المالي الذي تم إطلاقه عام 2017 كأحد برامج رؤية المملكة 2030 يهدف إلى تحقيق 70٪ نسبة ارتفاع حصة العمليات غير النقدية والتي ستساهم في تطوير بنية تحتية رقمية بحلول عام 2025، وذلك عبر تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية من خلال إنشاء وتطوير حلول دفع مبتكرة لتسهيل التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات.