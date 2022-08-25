حضرت نجمة السينما المصرية هنا الزاهد عرض فيلم «بحبك» الذي تشارك بطولته مع الفنان تامر حسني في سيبنيوليس سينما، إذ حرص الحضور في السينما على التقاط الصور التذكارية مع النجمة، وبهذه المناسبة قدمت دار السينما «فشار سينيبوليس» الشهير مجاناً للحضور.من جانبها أكدت النجمة هنا الزاهد سعادتها بالتواجد بين جمهورها في السعودية، وبالأصداء الرائعة التي حققها فيلم «بحبك» الذي يحظى بحضور متزايد لمشاهدته في دور السينما بشكل فاق كافة التوقعات، وقالت النجمة هنا الزاهد «عند سؤالها: ما الرسالة التي توجهها من خلال الفيلم؟ إنه لا يوجد شيء أجمل من الحب». وفي الختام قالت: «استمتعت بالأجواء الرائعة في سينما سينيبوليس، وبالتفاعل المميز من الجماهير مع أحداث الفيلم الذي أتمنى أن أكون نجحت من خلاله في إسعاد الناس».من جانبه عبّر الرئيس التنفيذي لشركة سينيبوليس السيد أليخاندرو أغيليرا عن سعادته لتلبية النجمة هنا الزاهد الدعوة لمشاهدة الفيلم في سينيبوليس سينما، ومشاركة الجمهور أحد عروض الفيلم الذي يشهد حضوراً كبيراً من جانب الجماهير لمشاهدته منذ بداية عرضه قبل شهر تقريباً، مما يعكس مدى حب الجمهور السعودي للسينما وتذوّقه لما تقدمه من فن جميل، وعن سينما سينيبوليس قال السيد أغيليرا: «تتواجد سينما سينيبوليس حالياً في الدمام وجدة وجازان، ونعمل على افتتاح أفخم فروعنا في جدة خلال شهر أكتوبر المقبل والذي سيكون على درجة عالية من الفخامة والتميز، ونسير وفقاً لاستراتيجية التوسع في المملكة، دافعنا في ذلك هو حب الجمهور هنا للفن السينمائي وإقباله عليه، خصوصاً في ظل دعم رؤية 2030 لكافة الفنون ومنها الفن السينمائي».