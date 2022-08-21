تقترب 3 عملات من تسجيل أدنى مستوياتها التاريخية خلال تداولاتها الأسبوع الحالي، بعد أن دعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى التحرك لرفع معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع البنك المركزي المقبل، مؤكداً أهمية زيادات الفائدة من أجل إبطاء التضخم.وأوضح «جيمس بولارد»، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نُشرت أخيراً، أنه يفضل أن تكون هناك زيادة كبيرة مرة أخرى، قائلاً: «يجب أن نستمر في التحرك بسرعة إلى المستوى الذي يضع ضغطاً هبوطياً كبيراً على التضخم».ووفقاً لرصد «عكاظ»، فإن اليورو يفصله أقل من 1% ليسجل أدنى قاع له أمام الدولار في 20 عاماً، ويتداول اليورو حالياً عند مستوى 1.00303 دولار، وكان أدنى قاع سجله اليورو في 20 عاماً بتاريخ 14 يوليو الماضي، عندما كان يتداول اليورو الواحد بـ0.99521 دولار، وهو ما يعني أن الدولار تجاوز الليرة.وتفصل الليرة التركية أقل من 1% أيضاً لتسجيل قاعها التاريخي، بعد أن تجاوز الدولار مستوى 18 ليرة، لتصبح قيمة الدولار الواحد 18.11551 ليرة، فيما كان أدنى قاع تاريخي لليرة في تاريخ 20 ديسمبر من عام 2021، عندما سجل الدولار آنذاك 18.25826 ليرة وكان هذا أدنى قاع تاريخي لها.فيما سجل الجنيه المصري أدنى قاع تاريخي خلال تداولاته الأخيرة، وبلغ الدولار نحو 19.175 جنيه مصري، كأدنى قاع تاريخي له.وكانت العملة المصرية قد بدأت في التراجع بداية من شهر نوفمبر لعام 2016، بعد قرار تحرير أسعار الصرف.أما الين الياباني فتبقى أمامه 1.57% لتسجيل أدنى قاع تاريخي له، ويتداول الدولار حالياً عند مستوى 137.22 ين ياباني، وكان أدنى قاع له في 14 يوليو الماضي عندما بلغ آنذاك 139.4096 ين ياباني.