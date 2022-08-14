إدارة منصة استثمر في السعوديةتبدأ الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار القيام بحملات تسويقية داخل السعودية وخارجها خلال الفترة القادمة، للتعريف بمزايا وفرص وحوافز الاستثمار في المملكة، أو المساهمة فيها مع الجهات الحكومية.وستعمل الهيئة على إدارة منصة (استثمر في السعودية) الإلكترونية، وتحديثها دورياً بالتعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية، وتسويقها وإتاحتها للمستثمرين، مع إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محلياً ودولياً لتشجيع الاستثمار في المملكة، واستكمال ما يلزم في شأنها بالتنسيق مع الوزارة.ويهدف تنظيم الهيئة إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وتسويق المملكة لتكون وجهة استثمارية، وإبراز الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وتعزيز وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، وضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات وحوافز لتشجيع وتسهيل الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء ما تضعه الوزارة وفقاً لاختصاصاتها من سياسات عامة وخطط وبرامج تطويرية للاستثمار.وستعمل الهيئة على دعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص، مع إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها في المملكة وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.وسيتم إنشاء مؤشر قياسي ومسوحات إحصائية متعلقة بالاستثمار، مع تنفيذها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات أخرى ذات الاختصاص، وتطويرها بما يحقق أهدافها، مع الاستعانة بالخبرات من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المميزة، وتشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.وستعكف على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة، والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصات الهيئة.أبرز أعمال هيئة تسويق الاستثمار:حملات تسويقية دوليةإنشاء مؤشر قياسي للاستثمارإبرازالفرص الاستثمارية