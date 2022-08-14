تخطط خمس من أكبر الشركات المملوكة للدولة في الصين، وهي «تشاينا لايف إنشورنس» و«بتروتشاينا» و«تشاينا بتروليم أند كيميكال»، و«ألومنيوم كورب أوف تشاينا» و«سينوبك شنغهاي للبتروكيماويات» للشطب من البورصات الأمريكية.وتأتي تلك الخطوات وسط مكافحة البلدين للتوصل إلى اتفاق يسمح للجهات التنظيمية الأمريكية بإجراء فحص دقيق للشركات الصينية.وكانت الولايات المتحدة والصين على خلاف منذ عقدين بشأن السماح لجهات التفتيش الأمريكية بالوصول إلى أوراق عمل التدقيق المحاسبي الخاص بالشركات الصينية، ولا يزال يتعين على المفاوضين التوصل إلى اتفاق مع مرور الوقت قبل الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس بحلول عام 2024، بشأن الأعمال التجارية التي لا تمتثل للقواعد.وحسبما نقلت «بلومبيرغ»، أكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان، أن خطط الشطب تستند إلى مخاوف الشركات التجارية.