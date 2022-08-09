خفض «غولدمان ساكس» توقعاته لخام برنت في الربع الثالث إلى 110 دولارات للبرميل، وللربع الرابع عند 125 دولارا، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 140 دولارا، و130 دولارا على الترتيب.لكن لم يغير البنك الأمريكي في مذكرته الصادرة هذا الأسبوع توقعاته للأسعار لعام 2023 عند 125 دولارا للبرميل.وحسبما نقلت «بلومبيرغ»، أوضح البنك أن الانخفاض الأخير في سعر خام برنت كان مدفوعا بانخفاض السيولة وتصاعد المخاوف بما في ذلك تلك المتعلقة بالركود، وسياسة الصين الصارمة لمواجهة فايروس كورونا، وقطاع العقارات الصينية.وذكر محللو البنك في المذكرة قولهم «نعتقد أن احتمالية ارتفاع أسعار النفط لا تزال قوية، حتى مع افتراض حدوث كل هذه الصدمات السلبية، مع بقاء السوق في حالة عجز أكبر مما توقعه البنك في الأشهر الأخيرة».