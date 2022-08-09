قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، أمس (الإثنين)، إن بلاده طلبت رسمياً برنامجاً جديداً من صندوق النقد الدولي، وتأمل في تلقي المساعدات بموجب البرنامج بين شهري نوفمبر وديسمبر.وذكر، في بيان على موقع الحكومة الإلكتروني: «نتوقع تلقي المساعدة من صندوق النقد الدولي بالفعل بين نوفمبر وديسمبر من هذا العام»، وفقاً لوسائل إعلامية.وفي شهر يوليو الماضي، قال مفوض الحكومة الأوكرانية لإدارة الدين العام يوري بوتسا: «إن كييف تتحدث إلى المؤسسات المالية الدولية الكبرى بخصوص سبل خفض مدفوعات الديون في المستقبل القريب».وجاءت تصريحات بوتسا بعد يوم من مطالبة أوكرانيا دائنيها الدوليين، بما في ذلك القوى الغربية وأكبر شركات الاستثمار في العالم، بتجميد المدفوعات لمدة عامين، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتناقصة على الحرب مع روسيا.