ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية، البالغة 17 شركة، بنسبة 7% خلال شهر يوليو من العام 2022، لتصل إلى 3.9 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.6 مليون طن تم تحقيقها خلال الشهر نفسه من عام 2021.
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات، شهدت 9 شركات ارتفاعاً في مبيعاتها، تصدرتها «أسمنت اليمامة» بـ79% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها «أسمنت حائل» بنسبة 22%..
بينما شهدت 8 شركات انخفاضاً في مبيعاتها، في مقدمتها الشمالية بنحو 30%، ويليها «أسمنت الشرقية» بـ20%.
وأظهرت البيانات قيام 6 شركات بتصدير 186 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يوليو 2022، في مقدمتها شركة «أسمنت السعودية»، التي صدرت نحو 126 ألف طن.
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات، شهدت 9 شركات ارتفاعاً في مبيعاتها، تصدرتها «أسمنت اليمامة» بـ79% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها «أسمنت حائل» بنسبة 22%..
بينما شهدت 8 شركات انخفاضاً في مبيعاتها، في مقدمتها الشمالية بنحو 30%، ويليها «أسمنت الشرقية» بـ20%.
وأظهرت البيانات قيام 6 شركات بتصدير 186 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يوليو 2022، في مقدمتها شركة «أسمنت السعودية»، التي صدرت نحو 126 ألف طن.