ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية، البالغة 17 شركة، بنسبة 7% خلال شهر يوليو من العام 2022، لتصل إلى 3.9 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.6 مليون طن تم تحقيقها خلال الشهر نفسه من عام 2021.وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات، شهدت 9 شركات ارتفاعاً في مبيعاتها، تصدرتها «أسمنت اليمامة» بـ79% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها «أسمنت حائل» بنسبة 22%..بينما شهدت 8 شركات انخفاضاً في مبيعاتها، في مقدمتها الشمالية بنحو 30%، ويليها «أسمنت الشرقية» بـ20%.وأظهرت البيانات قيام 6 شركات بتصدير 186 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يوليو 2022، في مقدمتها شركة «أسمنت السعودية»، التي صدرت نحو 126 ألف طن.