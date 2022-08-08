توقعت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام. وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي السعودي سيصل إلى 7.5% في 2022، علماً بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون النمو في حدود 7.6%. ويأتي هذا التوقع متطابقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بأن تصبح السعودية من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً في 2030، وأن تسجل ناتجاً محلياً متوقعاً بـ 1.7 تريليون دولار. وبينت هيئة الإحصاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021. وكشفت وزارة المالية أن فائض ميزانية المملكة للنصف الأول من العام الحالي بلغت 135.4 مليار ريال، بعد ارتفاع الإيرادات إلى 648.32 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 512.93 مليار ريال، بارتفاع الفائض في الميزانية بنسبة 35.51 % خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، بزيادة إيرادات الربع الثاني بقيمة 20.42 مليار ريال. وبينت الوزارة أن 66.95% من الإيرادات كانت من نصيب الإيرادات النفطية التي بلغت نحو 434.06 مليار ريال، فيما استحوذت الإيرادات غير النفطية على نسبة 33.05% من إجمالي الإيرادات بقيمة 214.26 مليار ريال. وكشفت وزارة المالية أنه لم يتم تمويل ميزانية السعودية خلال النصف الأول نهائياً، ولم يتم السحب من الحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية، ولم يتم الحصول على تمويل من الدين الداخلي أو الخارجي. وبينت أن رصيد الاحتياطي العام للدولة والحساب الجاري حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 318.65 مليار ريال.الاقتصاد السعودي:7.5 % الناتج المحلي الإجمالي1.7 تريليون الناتج المحلي11.8 % نسبة نمو الناتج المحلي66.95 % من الإيرادات نفطية